'KIBERNETIČKI PARTIZANI' /

Kaos u Rusiji! Hakeri na 116 televizijskih kanala pustili zabranjeni video

Kaos u Rusiji! Hakeri na 116 televizijskih kanala pustili zabranjeni video
Foto: Screenshot 'x'

Na Dan neovisnosti Ukrajine, na televiziji se tri sata vrtio hakerski sadržaj

25.8.2025.
15:13
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot 'x'
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ruski "kibernetički partizani" navodno su hakirali 24. kolovoza ruskog TV provajdera, emitirajući snimke s bojišta i  koje su otkrile pravo bojište i unutarnju situaciju u zemlji, rekao je izvor iz ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR) za Kyiv Independent

Na snimci se vidjela ruska kriza s gorivom, nestašicu vode u okupiranim dijelovima Donječke oblasti, ukrajinske napade na rafinerije nafte i ruske vojne gubitke. Snimka je istovremena emitirana na 116 televizijskih kanala na Dan neovisnosti Ukrajine, tvrdi izvor prema izvoru.

"Tri i pol godine rata su prošle, a Putin nije u potpunosti zauzeo niti jednu ukrajinsku regiju. Ukrajina ostaje neovisna", poruka je u videu.

Lokalni kibernetički partizani također su navodno blokirali pristup administratorima pružatelja usluga, što im je otežalo prekidanje neovlaštenog emitiranja.

Navodno je najmanje 50.000 gledatelja u Moskvi i drugim ruskim regijama gledalo više od tri sata snimke. Prijenos se pojavio i na aplikacijama putem Apple Storea, Google Playa, Smart TV-a i drugih kabelskih mreža.

Kyiv Independent nije mogao potvrditi ove izvještaje.

Ukrajinski hakeri također redovito napadaju ruske online platforme otkako je Rusija započela potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

U srpnju su kibernetički stručnjaci iz HUR-a navodno izveli veliki kibernetički napad na mrežnu infrastrukturu ruskog energetskog diva Gazproma, uzrokujući značajne poremećaje.

POGLEDAJTE VIDEO Premlaćivanje u Umagu: Vlasnik kafića i ozlijeđeni Slovenac ispričali svaki svoju stranu priče

 

RusijaUkrajinaRat U UkrajiniHakerski Napad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'KIBERNETIČKI PARTIZANI' /
Kaos u Rusiji! Hakeri na 116 televizijskih kanala pustili zabranjeni video