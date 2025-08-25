Kaos u Rusiji! Hakeri na 116 televizijskih kanala pustili zabranjeni video

Ruski "kibernetički partizani" navodno su hakirali 24. kolovoza ruskog TV provajdera, emitirajući snimke s bojišta i koje su otkrile pravo bojište i unutarnju situaciju u zemlji, rekao je izvor iz ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR) za Kyiv Independent.

Na snimci se vidjela ruska kriza s gorivom, nestašicu vode u okupiranim dijelovima Donječke oblasti, ukrajinske napade na rafinerije nafte i ruske vojne gubitke. Snimka je istovremena emitirana na 116 televizijskih kanala na Dan neovisnosti Ukrajine, tvrdi izvor prema izvoru.

"Tri i pol godine rata su prošle, a Putin nije u potpunosti zauzeo niti jednu ukrajinsku regiju. Ukrajina ostaje neovisna", poruka je u videu.

During evening primetime on August 24, cyber experts hacked a Russian TV provider, showing a video about Russian army losses in Ukraine and gasoline shortages, an informed source told hromadske. pic.twitter.com/e41HXoS4FK — Hromadske Int. (@Hromadske) August 25, 2025

Lokalni kibernetički partizani također su navodno blokirali pristup administratorima pružatelja usluga, što im je otežalo prekidanje neovlaštenog emitiranja.

Navodno je najmanje 50.000 gledatelja u Moskvi i drugim ruskim regijama gledalo više od tri sata snimke. Prijenos se pojavio i na aplikacijama putem Apple Storea, Google Playa, Smart TV-a i drugih kabelskih mreža.

🚨 On Ukraine’s Independence Day, hackers hijacked Russian TV in prime time — broadcasting footage of war losses, oil depot explosions, and military funerals on 116 channels for over 3 hours. pic.twitter.com/NiTmHGsJs6 — Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) August 25, 2025

Kyiv Independent nije mogao potvrditi ove izvještaje.

Ukrajinski hakeri također redovito napadaju ruske online platforme otkako je Rusija započela potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

U srpnju su kibernetički stručnjaci iz HUR-a navodno izveli veliki kibernetički napad na mrežnu infrastrukturu ruskog energetskog diva Gazproma, uzrokujući značajne poremećaje.

