Kaos u Rusiji! Hakeri na 116 televizijskih kanala pustili zabranjeni video
Na Dan neovisnosti Ukrajine, na televiziji se tri sata vrtio hakerski sadržaj
Ruski "kibernetički partizani" navodno su hakirali 24. kolovoza ruskog TV provajdera, emitirajući snimke s bojišta i koje su otkrile pravo bojište i unutarnju situaciju u zemlji, rekao je izvor iz ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR) za Kyiv Independent.
Na snimci se vidjela ruska kriza s gorivom, nestašicu vode u okupiranim dijelovima Donječke oblasti, ukrajinske napade na rafinerije nafte i ruske vojne gubitke. Snimka je istovremena emitirana na 116 televizijskih kanala na Dan neovisnosti Ukrajine, tvrdi izvor prema izvoru.
"Tri i pol godine rata su prošle, a Putin nije u potpunosti zauzeo niti jednu ukrajinsku regiju. Ukrajina ostaje neovisna", poruka je u videu.
Lokalni kibernetički partizani također su navodno blokirali pristup administratorima pružatelja usluga, što im je otežalo prekidanje neovlaštenog emitiranja.
Navodno je najmanje 50.000 gledatelja u Moskvi i drugim ruskim regijama gledalo više od tri sata snimke. Prijenos se pojavio i na aplikacijama putem Apple Storea, Google Playa, Smart TV-a i drugih kabelskih mreža.
Kyiv Independent nije mogao potvrditi ove izvještaje.
Ukrajinski hakeri također redovito napadaju ruske online platforme otkako je Rusija započela potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine.
U srpnju su kibernetički stručnjaci iz HUR-a navodno izveli veliki kibernetički napad na mrežnu infrastrukturu ruskog energetskog diva Gazproma, uzrokujući značajne poremećaje.
POGLEDAJTE VIDEO Premlaćivanje u Umagu: Vlasnik kafića i ozlijeđeni Slovenac ispričali svaki svoju stranu priče