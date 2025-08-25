On je jedini preživio smrtonosan obiteljski ručak: 'Ostavila me napola živog'

Jedini preživjeli gost trovačice gljivama, Ian Wilkinson, svjedočio je u ponedjeljak na ročištu prije izricanja presude Erin Patterson (50). Osuđena je za ubojstvo njegove supruge Heather, njezine sestre Gail Patterson i Gailinog supruga Dona u srpnju 2023. godine, piše Sky News.

Jedini preživjeli gost ručka na kojem im je poslužena hrana s otrovnim gljivama, rekao je australskom sudu u Melbourneu da su ga postupci ubojice Erin Patterson ostavili s osjećajem da je 'poluživ'.

Ianu je transplantirana jetra i proveo je mjesece u bolnici nakon trovanja. Priznao je da je traumatiziran.

Foto: Profimedia

Proglašena krivom, čeka se izricanje kazne

Patterson je prošli mjesec proglašena krivom jer je namamila svoju svekrvu Gail Patterson, svekra Donalda Pattersona i Gailinu sestru Heather Wilkinson na ručak u svoj dom u Leongathi te ih otrovala pojedinačnim porcijama govedine Wellington koja je sadržavala otrovne gljive.

Porota ju je također proglasila krivom za pokušaj ubojstva Iana Wilkinsona, baptističkog pastora. Suprugina smrt ostavila ga je usamljenog.

"Osjećam se samo napola živim bez nje“, rekao je, briznuvši u plač.

"Jedan je od uznemirujućih nedostataka našeg društva to što se toliko pažnje posvećuje onima koji čine zlo, a tako malo onima koji čine dobro.“

'Ne zamjeram joj ništa'

Gail i Dona Pattersona, roditelje Simona Pattersona, opisao je kao najbliže ljude nakon supruge i obitelji.

"Moj život je siromašan bez njih", rekao je Wilkinson.

"Uznemiren sam što je Erin djelovala s bešćutnim i proračunatim nepoštivanjem mog života i života onih koje volim. Kakva ludost obuzima osobu da pomisli da bi ubojstvo moglo biti rješenje za njihove probleme, posebno ubojstvo ljudi koji imaju samo dobre namjere prema njoj?", dodao je.

Pozvao je Patterson, koja je rekla da su trovanja bila slučajna i i dalje tvrdi da je nevina, da prizna svoje zločine.

"Ne zamjeram joj ništa. Više nisam žrtva Erin Patterson, a ona je postala žrtva moje ljubaznosti.“, rekao je.

Pattersonin otuđeni suprug Simon - koji je bio pozvan na ručak, ali je odbio - govorio je o razornom utjecaju na dvoje djece para.

"Sumorna je stvarnost da žive u nepopravljivo slomljenom domu samo s jednim roditeljem, dok gotovo svi ostali znaju da im je majka ubila baku i djeda", rekao je u izjavi koja je pročitana u njegovo ime.

Patterson se suočava s potencijalnom doživotnom kaznom za svako od ubojstava i 25 godina za pokušaj ubojstva.

Ima 28 dana od dana izricanja presude da se žali, ali još nije naznačila hoće li to učiniti.

