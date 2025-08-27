Guma putničkog aviona eksplodirala pri polijetanju: Kapetan morao prisilno sletjeti

Guma putničkog aviona eksplodirala je pri polijetanju, prisiljavajući Boeing 737 sa 181 putnikom na dramatično prisilno slijetanje u Švedskoj, piše The Sun.

Prilikom polijetanja zrakoplova norveške aviokompanije s aerodroma Arland u Stockholmu začuo se glasan prasak. Avion je bio na putu u Pariz. Norveški glasnogovornik rekao je kasnije da su imali "tehnički problem".

Pilot je bio prisiljen kružiti oko zračne luke prije nego što je izvršio prinudno slijetanje natrag u Arlandu.

Eksplodirala guma

Prema riječima dužnosnika u kontrolnom centru, tijekom polijetanja dogodila se "eksplozija gume", kako je izvijestio švedski medij Expressen.

"Razumijem da se to može činiti uznemirujućim, ali slijetanje je obavljeno bez drame", rekao je norveški glasnogovornik za medij. Policija i bolničari požurili su na pistu, gdje su navodno pronađeni ostaci od eksplozije.

Ovo je još jedan incident Boeinga koji se u posljednje vrijeme suočava s brojnim problemima.

Posljednja velika nesreća dogodila se 12. lipnja. Boeing 787-8 Dreamliner, kojim je upravljala Air India srušio se u Ahmedabadu. Poginulo je svih 12 članova posade i 229 od 230 putnika u zrakoplovu.

