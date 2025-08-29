Komandant zloglasne 'Žagine jedinice' izlazi na slobodu: Bio je strah i trepet u Foči

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (IRMCT) odbio je zahtjev da se Dragoljubu Kunarcu skrate 97 dana zatvora na osnovu njemačkog zakonodavstva.

Sutkinja Graciela Gatti Santana, pojasnila je da domaći zakoni države u kojoj se kazna izdržava ne mijenjaju trajanje presude Haškog tribunala, piše klix.ba

Foto: ICTY/Screenshot Youtube

Ovaj bivši komandant specijalne jedinice Vojske Republike Srpske, pravomoćno je osuđen 2002. godine pred ICTY-jem na 28 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona ratovanja. Osuđen je za sistematska silovanja, mučenja i zarobljavanje bošnjačkih žena i djevojčica, uključujući 12-godišnje djevojčice u Foči.

Kaznu izdržava u Njemačkoj od prosinca 2002., a prema rasporedu konačno će izaći iz zatvora 24. veljače 2026.

Foto: ICTY/Screenshot Youtube

Nakon izlaska iz zatvora - novo suđenje

No, za Kunarca zločini iz Foče nisu gotova priča. Tužilaštvo BiH optužilo ga je za zločine protiv čovječnosti iz 1992. godine. Tereti ga se da je, kao komandant tzv. “Žagine jedinice”, sudjelovao u ubojstvima najmanje šest osoba, mučenjima, deportacijama, paljenju kuća i pljački imovine. Sud BiH potvrdio je optužnicu još 2019., a postupak je u pripremi.

Najavljeno je izvođenje 45 svjedoka i više od 200 materijalnih dokaza, dok će pitanje nadležnosti – hoće li ga suditi BiH ili Njemačka – biti riješeno nakon što odsluži hašku kaznu.

Time je gotovo izvjesno da će se Kunarac i nakon izlaska iz njemačkog zatvora u veljači 2026. ponovno naći pred sudom zbog zločina u Foči.

POGLEDAJTE VIDEO: Darko Janjić o akciji Oluja: 'Na Velebitu smo neprijatelja iznenadili s 3100 specijalaca'