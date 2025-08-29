Brat pape Lava XIV. otkrio nepoznate detalje iz njegova života: 'Nedostaje mu jedna stvar'

Prije nešto više od 100 dana papa Lav XIV. preuzeo je Svetu stolicu i postao prvi Amerikanac na čelu Katoličke crkve, a ta mu je uloga, čini se, jako dobro legla. U svega tri mjeseca svog pontifikata postao je najpopularniji svjetski vođa s 57 posto podrške, pokazuje anketa Gallupa.

Da uživa u novoj ulozi potvrdio je i njegov brat John Prevost, koji je u intervjuu za američki NBC Chicago podijelio znakove prije izbora novoga pape koji su ukazivali da bi upravo njegov brat mogao naslijediti papu Franju na čelu Svele stolice.

"Papa Franjo mu je neposredno prije smrti dao još jednu titulu, kardinal biskup. To nešto signalizira", smatra Prevost, umirovljeni ravnatelj katoličke škole.

Papa Lav XIV. bio je blizak sa svojim prethodnikom. "Bili su vrlo dobri prijatelji", otkriva brat Svetog Oca.

Bivši kardinal Robert Prevost najmlađi je od trojice braće. Od Johna je mlađi godinu dana, dok je Louis najstariji.

Veselo djetinjstvo

Kao djeca, braća Prevost voljeli su se igrati vani. "Svi bi se okupili u ulici. Mogao si raditi što želiš, voziti bicikl, igrati bejzbol, četiri kvadrata. To smo radili sa svom djecom iz kvarta", otkrio je.

Tisuće sada žele vidjeti, dodirnuti i primiti blagoslov pape Lava, kojeg u Chicagu zovu "Da Pope".

"Stalno govorim da je najstarije dijete eksperiment, a najmlađe se razmazi. Srednji ispadne kako treba", šali se John, kojega mnogi na ulici znaju zamijeniti s njegovim bratom zbog njihove sličnosti.

Unatoč neizmjerno važnoj ulozi koju obnaša, Prevost i dalje svaki dan razgovara sa svojim bratom. Zajedno igraju popularnu mozgalicu "Wordle" i "Words with friends". "Obično ga sada pitam: 'Koga si poznatog upoznao?' da vidim tko ga je posjetio jer je uvijek s publikom", otkrio je njegov stariji brat.

Na pitanje novinara kaže li svome bratu "Hej Bobe" ili ga pozdravi s "bok papa" kada se čuju, Prevost priznaje da se često šale na tu temu i da ga ponekad zna upitati: "Je li to Njegova Svetost?". Papa mu odgovara: "Da dijete moje, kako ti mogu pomoći".

Uz brojne odgovornosti, papinstvo ima i svoje opuštajuće čari pa se Lavu, prema riječima njegovog brata, sviđa ljetna rezidencija blizu Rima Castel Gandolfo jer je opuštajuća i smještena daleko od gužve. "Tamo se može odmoriti i ne mora stalno biti odjeven u svoje papinsko ruho", dodaje John.

Nedostaje mu vožnja

Ipak, dodaje i da mu nedostaje vožnja. Nije zahtjevan oko destinacije za odmor, sve dok može sjesti za volan. "Mislim da voli sve. Planine, obalu, sve dok ima priliku voziti. To mu je opuštajuće", otkriva brat Svetog Oca.

U prošlosti kada bi se viđali, Prevost bi uvijek puštao mlađeg brata da vozi, koji bi kritizirao njegovu vožnju.

Papa porijeklom iz Chicaga obećao je da će se vratiti u rodni grad iz jednog razloga. "Jedina stvar koju znamo je da će doći na moj pogreb", našalio se Prevost. Novinarka koja je pričala s njim naglasila je da John nije bolestan.

Objasnio je da je pitao brata bi li se vratio pod tim okolnostima, a on mu je potvrdno odgovorio. "Možda će tijelo morati staviti u led, ali ja ću doći", navodno mu je rekao.

