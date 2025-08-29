Dodik istresao dušu u velikom intervju: 'Ne mrzim muslimane, u ratu sam ih spašavao'

Milorad Dodik, kojem je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske, dao je intervju za Politiku u kojem je govorio o odnosima u BiH, prijevremenim izborima i visokom predstavniku Christianu Schmidtu, piše Dnevni avaz

O Sarajevu i Daytonu

Dodik je rekao da ne mrzi muslimane, tvrdeći da ih je tijekom rata spašavao i izvlačio iz borbenih zona, ali da je nacionalistička muslimanska politika Sarajeva nešto sasvim drugo.

"Političko Sarajevo smatra da je Republika Srpska eksces. Mi se borimo za izvorni Dayton, a muslimani kažu da je to luđačka košulja. Onda nas optuže da rušimo Dayton, a oni ga navodno brane. To je nemoguća varijanta", rekao je Dodik.

O prijevremenim izborima

Na temu predsjedničkih izbora u RS-u, Dodik je poručio da ih neće biti.

"Ovdje izbore raspisuju muslimani, a imaju i dio Srba koji ih podržava. Ali Narodna skupština Republike Srpske jasno je rekla da izbora neće biti i to će se poštovati", naglasio je.

O visokom predstavniku Schmidtu

Dodik je ponovio oštre kritike na račun visokog predstavnika Christiana Schmidta.

"Ovo je moja zemlja, a on je došao da nametne njemačka okupacijska pravila kakva smo vidjeli za vrijeme Hitlera. Posljednji čovjek u Europi koji je nametao zakone prije Schmidta bio je Hitler", izjavio je Dodik.

Optužio je Schmidta da napada Srbe i njega osobno, kao potomka stradalnika s Kozare i Jasenovca, te dodao da je odmah prepoznao kod njega ponašanje i gestikulacije slične Hitleru.

Na pitanje je li mu bar jedan visoki predstavnik ostao u dobrom sjećanju, Dodik je izdvojio Carla Bildta, kojeg smatra objektivnim i razumnim.

"Bio je objektivan i razumio situaciju. Drago mi je što je prije samo mjesec dana izjavio da ovo što se sada dešava u BiH nije ono što su oni tada planirali, što, govori da je ovdje dekadencija".

Schmidt je, kazao je Dodik, "odraz smrada čitave Europe koja je zgazila sva svoja pravila o vladavini prava, promovirajući i podržavajući pojedince da donose odluke".

