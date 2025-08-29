Obećana zemlja za Hrvate u problemima: Čak 51.500 radnika u autoindustriji ostalo bez posla

Njemačka automobilska industrija prolazi kroz ozbiljnu krizu. Dva velika dobavljača – Huber Automotive AG i MVI Group GmbH - podnijeli su zahtjev za stečaj, čime se nastavlja niz negativnih vijesti iz sektora, piše Fenix Magazin.

Prema analizi savjetodavne kuće EY, u proteklih godinu dana ugašeno je čak 51.500 radnih mjesta, što je pad od gotovo 7 posto u cijeloj industriji.

Huber Automotive AG, tvrtka iz Mühlhausena im Täle koja razvija elektroničke upravljačke uređaje i softverska rješenja za vozila, u poslovnoj je godini 2023./24. zabilježila pad prihoda od 58 posto, na 38,9 milijuna eura. Kao razlozi se navode slaba gospodarska situacija i smanjena potražnja za električnim vozilima. Stečajni postupak vodi Okružni sud u Göppingenu, a privremeni stečajni upravitelj je Martin Mucha.

Slična sudbina zadesila je i MVI Group GmbH iz Wolfsburga, specijaliziranu za IT i inženjerske usluge. Tvrtka je ostala bez ključnih narudžbi zbog lošeg financijskog stanja klijenata. Oko 300 zaposlenika primat će plaću preko stečajnog fonda do kraja rujna. Sud je za privremenog upravitelja imenovao Tobiasa Hartwiga iz pravne tvrtke Schultze & Braun.

Stručnjaci upozoravaju da su ovi stečajevi posljedica duboke strukturne transformacije. Industriju opterećuju višak kapaciteta, kineska konkurencija i američki carinski nameti, dok potražnja iz inozemstva slabi. Čak i giganti poput Mercedes-Benza, Volkswagena, Boscha, Continentala i ZF-a već pripremaju velike rezove.

„Masovni padovi profita, prekapacitiranost i slabiji izvoz dovode do neminovnog smanjenja zaposlenosti“, izjavio je Jan Brorhilker iz EY-a. Posebno zabrinjava što se sve manje zapošljava mladih stručnjaka, pa Njemačku uskoro može pogoditi i val nezaposlenosti visokoobrazovanih – što je dosad bila rijetkost.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljetna briga za školarce: Njemačka ulaže milijarde, u Hrvatskoj roditelji plaćaju igraonice

