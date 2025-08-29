Brutalni napad na Kijev: Poginulo 21 osoba, pogođeni British Council i EU uredi, Europa na nogama!

Ujedinjeno Kraljevstvo i Europska unija pozvale su svoje ruske veleposlanike nakon što je u noćnim raketnim napadima na Kijev poginula najmanje 21 osoba, a teško su oštećeni uredi British Councila i EU-a, u najsmrtonosnijem zračnom napadu na ukrajinsku prijestolnicu od summita na Aljasci između Vladimira Putina i Donalda Trumpa.

Četvero djece bilo je među poginulima kada je u istočnom okrugu Darnytskyi pogođena stambena zgrada usred noći, izvijestio je ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klymenko.

Nekoliko sati kasnije, još je jedna osoba poginula u eksploziji u središnjem okrugu Ševčenkivskyi u Kijevu, koja je teško oštetila zgrade i urede, uključujući one u kojima su smještena predstavništva EU-a i British Councila u Ukrajini.

Prvi je put da je britanska državna imovina pogođena ruskim napadom od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.

Strašan napad dronovima i projektilima

Ukrajinsko zrakoplovstvo izvijestilo je da je država bila meta s ukupno 629 projektila i dronova tijekom noći, u jednom od najvećih zračnih napada Rusije od veljače 2022. godine. Val eksplozija čuo se iz središta grada nakon 3 sata ujutro, a zatim još glasnije oko 5.30. Dužnosnici su prijavili pogođena mjesta na više od 20 lokacija u Kijevu. Dodatnih 38 ljudi je ranjeno.

Foto: Profimedia

Trumpov posebni izaslanik za Ukrajinu, Keith Kellogg, rekao je da napadi prijete prijedlozima američkog predsjednika za okončanje rata. "Ovi gnusni napadi ugrožavaju mir koji [Trump] pokušava postići," objavio je na društvenim mrežama, istaknuvši da su pogođeni "nevini civili" te misije EU-a i Britanije u ukrajinskoj prijestolnici.

Trump je bio nezadovoljan, ali "ne i iznenađen" napadom, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, pritom pozvavši "obe strane" da okončaju rat.

Britanski Foreign Office u Londonu pozvao je ruskog veleposlanika Andreya Kelina u 13 sati, izravno zbog teške štete nanesene zgradi, potvrdili su izvori u vladi.

"Putinovi napadi sinoć ubili su civile, uništili domove i oštetili zgrade, uključujući British Council i Delegaciju EU-a u Kijevu," napisao je na X-u britanski ministar vanjskih poslova David Lammy.

Following last night’s attack on Kyiv, our office has been severely damaged and is closed to visitors until further notice. Sadly, one of our guards was injured and is now in hospital. While responses may be delayed, our work with 🇺🇦 partners in education and culture continues. pic.twitter.com/Zth8Uo0byw — British Council (@uaBritish) August 28, 2025

"Pozvali smo ruskog veleposlanika. Ubijanja i razaranja moraju prestati", naveo je.

Osuda britanskog premijera

Britanski premijer Keir Starmer osudio je napade kao "besmislene" i optužio Rusiju da "sabotira nade u mir".

Fotografije koje je objavio British Council prikazuju zgradu s razbijenim prozorima i ulazom, okruženu staklom i krhotinama. Posebne snimke objavila je i Europska komisija, a prikazuju uništene interijere ureda s urušenim stropnim pločama i razbijenim staklenim vratima i prozorima.

Foto: Profimedia

Iako su uredi British Councila pretrpjeli veliku štetu, ne vjeruje se da su izravno pogođeni, već oštećeni šrapnelom. Ozlijeđeni zaštitar bio je “potresen, ali stabilan”, izjavio je Scott McDonald, glavni izvršni direktor British Councila.

Uredi delegacije EU-a “teško su oštećeni udarnim valom” eksplozije, potvrdila je veleposlanica EU-a u Ukrajini, Katarína Mathernová.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da napad pokazuje kako Rusija nema namjeru pregovarati o okončanju rata. “Ovi ruski projektili i napadački dronovi danas su jasan odgovor svima u svijetu koji su tjednima i mjesecima pozivali na primirje i istinsku diplomaciju,” poručio je Zelenskij. “Rusija bira balistiku umjesto pregovaračkog stola.”

Bombardiranje Kijeva bilo je relativno rijetko tijekom kolovoza, kada je Trump neuspješno pokušao okončati rat sastankom s Putinom na Aljasci.

No noćni napad pokazuje da se Rusija spremna vratiti svojoj smrtonosnoj kampanji bombardiranja gradova, unatoč Trumpovim ranijim prijetnjama sankcijama ruske nafte ako se napadi nastave.

Napad je uključivao 11 balističkih projektila, 20 krstarećih projektila tipa Kh-101 te 598 Shahed dronova i mamaca. Velik broj je presretnut ili ometen, ali tri balistička projektila velike brzine – jedan Kinzhal i dva Iskandera – kao i dva krstareća projektila nisu zaustavljeni, izvijestilo je zrakoplovstvo.

Merz i Meloni uvjereni da ništa od sastanka

Trump je nastojao organizirati sastanak između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog nakon što se s Putinom sastao na Aljasci prije dva tjedna, a sa Zelenskim nekoliko dana kasnije u Washingtonu.

Russia 🇷🇺 attacked the British 🇬🇧 Council building in Kyiv, Ukraine 🇺🇦



Extensive damage



Russia also hit the European Delegation building



Russia knows where these buildings are and has purposely attacked them!



Action on Russia must be taken now!



Enough of just words! pic.twitter.com/nYIMAXv8V7 — Sytheruk 🇬🇧 🇺🇦 (@SythUK) August 28, 2025

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da do tog sastanka “očito” neće doći.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je da je jasno da Moskva nema interesa za pregovore o okončanju rata. “Intenzivni napadi na Kijev sinoć pokazuju tko stoji na strani mira, a tko nema namjeru vjerovati u put pregovora,” poručila je.

Kremlj je u četvrtak izjavio da je “i dalje zainteresiran” za diplomaciju, ali će nastaviti s napadima na Ukrajinu.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je u priopćenju da napadi “pokazuju da Kremlj neće stati ni pred čim kako bi terorizirao Ukrajinu, slijepo ubijajući civile – muškarce, žene i djecu, pa čak i ciljajući Europsku uniju.”

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas napisala je na X-u: “Noćni napad na Kijev pokazuje namjernu odluku o eskalaciji i ismijavanje mirovnih napora.”

U zasebnoj objavi dodala je: “Nijedna diplomatska misija nikada ne bi smjela biti meta.”

Dužnosnici EU-a rekli su da su dvije rakete pale unutar 50 metara od zgrade u razmaku od 20 sekundi.

Uredi British Councila smatraju se simbolom britanske “meke moći” u Ukrajini. Organizacija posljednjih 30 godina djeluje kao most između Londona i Kijeva, nudeći akademske veze, kulturne programe i tečajeve engleskog jezika.

Starmer je na X-u poručio: “Moje misli su sa svima pogođenima besmislenim ruskim napadima na Kijev koji su oštetili zgradu British Councila. Dodao je: "Putin ubija djecu i civile te sabotira nade u mir. Ovo krvoproliće mora prestati.”

POGLEDAJTE VIDEO I s Izraelom i s Palestinom, i s Ukrajinom i s Putinom: Hrvatska sve može