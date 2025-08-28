Imate naviku 'krckati' vratom? Natalie je tako 'zaradila' moždani udar i paralizu! 'Čulo se krc'

Djelatnica Hitne pomoći u Londonu, Natalie Kunicki (23) pretrpjela je moždani udar zbog pucketanja zglobova. Istezala je vrat kada se začulo glasno "puc", no tome nije pridavala osobitu pažnju, piše IGV official.

"Ležala sam u krevetu i gledala filmove s prijateljem. Istezala sam vrat i začula ‘krc, krc, krc’. Prijatelj me pitao je li to bio moj vrat, ali moji zglobovi često pucaju pa nisam mislila da je to išta neobično. Samo sam se nasmijala", komentirala je Kunicki.

Kada se probudila, nije mogla pomicati nogu

Nakon toga išla je leći spavati, no 15 minuta kasnije, probudila se i otkrila da ne može pomicati lijevu nogu. Kad je pokušala ustati, srušila se na pod.

"Prijatelj me morao podići. Mislio je da sam pijana, ali ja sam osjećala da nešto nije u redu. Mislila sam čak da su me drogirali – neki opijati mogu izazvati paralizu", kazala je.

Iako je isprva oklijevala pozvati hitnu pomoć, zabrinuta da bi kolege s posla mogle doći i vidjeti je u takvom stanju, na kraju je ipak nazvala 999. Hitna pomoć je došla i prevezla ju u Nacionalnu bolnicu.

Doživjela je moždani udar

U bolnici je nakon CT snimanja doznala da je doživjela moždani udar. Tijekom istezanja vrata, pukla joj je vertebralna arterija, jedna od glavnih arterija u vratu, što je dovelo do nastanka krvnog ugruška u mozgu i izazvalo moždani udar.

U Nacionalnoj bolnici za neurologiju i neurokirurgiju Kunicki je prošla trosatnu operaciju. Liječnici su joj u vrat ugradili stent kako bi popravili arteriju, no ugrušak u mozgu nije se mogao odmah ukloniti, ali vjeruju da će se s vremenom sam razgraditi.

"Mislila sam da ću se probuditi nakon operacije i sve će biti u redu, ali stanje mi je bilo još lošije. Nisam mogla micati palac i kažiprst, jedva sam pomicala zapešće. Nisam mogla podići ruku. Mogla sam saviti nogu, ali ne i pomaknuti prste. Liječnici su me testirali zatvorenih očiju, dodirivali lijevu stranu tijela, ali ja nisam osjećala ništa", rekla je.

Srećom, Kunicki se postupno počela vraćati osjet i pokret, a danas se osjeća znatno bolje. Nakon tog slučaja, posvetila se osvještavanju javnosti o moždanom udaru kod mladih.

