TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU /
Užas na cesti: Sudar autobusa i automobila, poginula djevojčica
Nesreća se dogodila oko podneva, sve hitne službe su na terenu
28.8.2025.
13:13
Screenshot Instagram
U stravičnoj prometnoj nesreći u Zemunu u Srbiji poginula je 15 godišnja djevojčica.
Kako je objavio portal 24sedam, tragedija se dogodila u četvrtak oko podneva, a prema prvim informacijama sudarili su se dva automobila i autobus.
Vatrogasci i nekoliko ekipa hitne pomoći ubrzo su intervenirali na mjestu nesreće.
Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju potpuno uništene automobila i autobus koji je sletio s ceste.
Policija provodi istragu radi utvrđivanja činjenica, a više informacija očekuje se naknadno.
