Užas na cesti: Sudar autobusa i automobila, poginula djevojčica

Foto: Screenshot Instagram

Nesreća se dogodila oko podneva, sve hitne službe su na terenu

28.8.2025.
13:13
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot Instagram
U stravičnoj prometnoj nesreći u Zemunu u Srbiji poginula je 15 godišnja djevojčica.

Kako je objavio portal 24sedam, tragedija se dogodila u četvrtak oko podneva, a prema prvim informacijama sudarili su se dva automobila i autobus.

Vatrogasci i nekoliko ekipa hitne pomoći ubrzo su intervenirali na mjestu nesreće.

Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju potpuno uništene automobila i autobus koji je sletio s ceste.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_)

Policija provodi istragu radi utvrđivanja činjenica, a više informacija očekuje se naknadno.

