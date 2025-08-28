Užas na cesti: Sudar autobusa i automobila, poginula djevojčica

U stravičnoj prometnoj nesreći u Zemunu u Srbiji poginula je 15 godišnja djevojčica.

Kako je objavio portal 24sedam, tragedija se dogodila u četvrtak oko podneva, a prema prvim informacijama sudarili su se dva automobila i autobus.

Vatrogasci i nekoliko ekipa hitne pomoći ubrzo su intervenirali na mjestu nesreće.

Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju potpuno uništene automobila i autobus koji je sletio s ceste.

Policija provodi istragu radi utvrđivanja činjenica, a više informacija očekuje se naknadno.

