Ovo je ubojica djece! Rodio se kao muškarac, osjećao kao žena, otkriveni i detalji posljednje poruke

Osumnjičeni napadač, kojeg je FBI imenovao Robin Westman, počeo je pucati kroz prozore crkve u američkoj katoličkoj školi Annunciation u Minneapolisu u srijedu. Gađao je djecu za vrijeme molitve.

Dvoje djece stare osam i deset godina je ubijeno, a 17 ljudi je ozlijeđeno. Među njima je 14 djece, od kojih je dvoje u kritičnom stanju, prema riječima šefa policije Briana O'Hare.

Policija je pozvana u školu neposredno nakon 8.20 sati po lokalnom vremenu nakon što su svjedoci prijavili da su čuli pucnjavu. Bilo je to za vrijeme jutarnje mise, prvi dan škole

O'Hara je rekao da se strijelac, naoružan puškom, sačmaricom i pištoljem, približio strani crkve i ispalio desetke metaka.

Napad u Minnesoti nazvao je "namjernim činom nasilja nad nevinom djecom i drugim vjernicima". Drvenom daskom zabarikadirao je vrata kako žrtve ne bi mogle pobjeći.

Na mjestu napada naknadno je pronađena dimna bomba, ali ne i eksploziv. Pucnjavu su okarakterizirali kao "čin domaćeg terorizma" i "zločin iz mržnje usmjeren protiv katolika".

Foto: Facebook/screenshot

Ubio se na parkiralištu

Policija je rekla da vjeruje da je osumnjičenik umro od samonanesene rane iz vatrenog oružja na parkiralištu. Osumnjičenik je identificiran kao 23-godišnji Robin Westman, muškarac rođen kao Robert Westman.

Vjeruje se da je Westman sam djelovao u napadu i da je legalno kupio pušku, pištolj i sačmaricu koji su korišteni.

Foto: Facebook/screenshot

Majka potpisala suglasnost

Promijenio je ime u Robin kada je imao 17 godina. Majka je potpisala suglasnost za promjenu imena. U zahtjevu je navodno navedeno da se Westman "identificira kao žena i želi da njezino ime odražava tu identifikaciju“.

Njegova majka Mary Grace Westman radila je u crkvi. Povukla se 2021. godine. Otac James živi kilometar od crkve, piše Metro.co.uk.

Pronađena je bilješka na kojoj je bio nacrtan plan škole. Westman je napisao da čeka veliki skup prvi dan škole i želi izbjeći roditelje jer bi mogli biti naoružani.

"Možda bih mogao napasti događaj u crkvi na licu mjesta. Mislim da je napad na veliku skupinu djece koja dolaze s odmora moj najbolji plan... Onda odatle mogu ući unutra i ubijati, idući koliko god mogu", napisao je.

Westman je objavio videozapise na internetu, uključujući dva postavljena na YouTube samo nekoliko sati prije pucnjave, u kojima se spominje samoubojstvo, "izuzetno nasilne misli i ideje“ te isprika obitelji.

Napadač je vjerovao da umire od raka pluća. Krivio je "vape i druga sredstva za uništavanje tijela".

"Tek sam nedavno izgubio svaku nadu i odlučio izvršiti svoj posljednji čin protiv ovog svijeta. Ne želim kleknuti zbog nepravdi ovog svijeta. Želim umrijeti. Nažalost, zbog moje depresije, ljutnje i iskrivljenog uma, želim ispuniti posljednji čin koji mi je godinama u pozadini glave", rekao je.

Foto: Facebook/screenshot

Četvero završilo na operacijama

Imena dvoje ubijene djece još nisu javno objavljena. Među ostalima ozlijeđenima je 14 djece i tri odrasle osobe u 80-ima.

Nakon incidenta, glavna traumatološka bolnica u Minneapolisu, Hennepin Healthcare, primila je 11 pacijenata, uključujući devetero djece, u dobi od šest do 14 godina, i dvije odrasle osobe, rekao je dr. Thomas Wyatt.

Sedam pacijenata je teško ozlijeđeno, a četvero je završilo na operacijama.

Dječja traumatološka bolnica Children's Minnesota u izjavi je objavila da je primljeno petero djece.

O'Hara je naknadno izvijestio da će svi ozlijeđeni u pucnjaci preživjeti.

