Pucnjava u katoličkoj školi: Najmanje dvije osobe poginule, više ranjenih

Dogodila se pucnjava u katoličkoj osnovnoj školi u gradu Minneapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema riječima američkog dužnosnika Ministarstva pravosuđa, u napadu su ubijene dvije osobe, a njih dvadeset je ozlijeđeno, prenosi Sky News.

⚡️BREAKING:



Shooting at Annunciation Catholic School in Minneapolis, Minnesota. Approx. 20 victims, including injured and deceased, reports Minneapolis police. pic.twitter.com/dLug2C2GiS — S2FUncensored (@S2FUncensored) August 27, 2025

Napadač je smrtno stradao od prostrijelne rane koju si je sam nanio, potvrdila su tri policijska izvora.

Guverner Minnesote Tim Walz incident je opisao kao "strašan čin nasilja". Zahvalio je hitnim službama i pozvao na molitvu za djecu i učitelje. Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey aktivirao je hitne službe i poručio da pomno prati izvješća o "strašnom nasilju".

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je kako je "potpuno informiran" o događaju te da FBI "brzo reagira i nalazi se na mjestu događaja". "Molite se za sve koji su pogođeni ovim napadom", poručio je Trump na mreži Truth Social.