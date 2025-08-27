Trump pokazao modricu na šaci: Istu masnicu imala je kraljica prije smrti

Nakon što ju je mjesecima prekrivao šminkom, američki predsjednik Donald Trump pojavio se u javnosti s potpuno vidljivom modricom na desnoj šaci, a istu modricu imala je kraljica Elizabeta prije svoje smrti, piše People.

Nakon mjeseci pokušavanja prikrivanja velike, tamne modrice na desnoj ruci šminkom, prvi put je bila jasno vidljiva u ponedjeljak tijekom sastanka s južnokorejskim predsjednikom Leeom Jaeom Myungom.

Foto: Profimedia

'To je posljedica rukovanja cijeli dan, svaki dan'

Tijekom potpisivanja niza izvršnih uredbi Trump je uglavnom skrivao desnu ruku držeći je ispod stola ili ispod lijeve ruke, no dok je govorio o američkom napretku u svemirskim istraživanjima i podizao dokumente, njegovi pokreti rukom omogućili su jasan pogled na tamno ljubičasto područje.

Modrica je prvi put uočena u veljači, a u zadnje vrijeme krenuli su jači javni pritisci i kritike na Bijelu kuću koja pokušava prekriti. Zadnjih par mjeseci, Trump je modricu pokušao prekriti šminkom, no još je uvijek bila uočljiva pošto nijansa nije odgovarala njegovom tenu.

Kada je javnost prvi put vidjela modrice započela je spekulacija i pitanja novinara pa je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila da je to posljedica toga što se Trump "rukuje cijeli dan, svaki dan".

Foto: Profimedia

Liječnik zaključio da je Trump u dobrom zdravstvenom stanju, javnost se ne slaže

Liječnik Bijele kuće Sean Barbarella u srpnju je objavio bilješku u kojoj je pojasnio da je modrica "u skladu s manjom iritacijom mekog tkiva zbog čestog rukovanja i upotrebe aspirina, koji se uzima kao dio standardne kardiovaskularne prevencije".

Barbarella je zaključio da je Trump u izvrsnom zdravstvenom stanju. Unatoč pokušaju da umanji zabrinutost javnosti, Bijela kuća nastavila je mjesecima nanositi šminku preko modrice kako bi barem djelomično prikrila njezinu vidljivost.

Od kada je modrica prvi put primijećena, američka javnost nagađa što bi ona mogla govoriti o Trumpovu zdravstvenom stanju, a na društvenim mrežama korisnici se pitaju znači li nešto ozbiljnije.

Dva dana prije smrti, kraljica Engleske imala je istu modricu

Neki spominju rak kože, drugi terapije infuzijama, a treći podsjećaju na dijagnozu kronične venske insuficijencije nakon što uočili natečene gležnjeve.

Bijela kuća nije komentirala nagađanja, ostali su pri objašnjenju da je riječ o posljedici čestog rukovanja.

Mnogi su pronašli i poveznicu s modricom koja je snimljena na ruci pokojne kraljice Elizabete. Na fotografiji snimljenoj samo dva dana prije njezine smrti, snimljena je velika modrica na istom mjestu.

Foto: Profimedia

