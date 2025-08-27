Roditelji dječaka ubojice u Beogradu šokirali: Nevjerojatno koga krive za tragediju

Roditelji dječaka ubojice koji je 3. svibnja 2023. ubio devetero svojih vršnjaka i radnika školskog osiguranja u masakru u beogradskoj školi ponovno su svalili krivicu na sina, ali i vlasnika streljane u koju ga je vodio otac, piše Kurir.

Na Višem sudu u Beogradu vodi se građanski postupak prema tužbi koju su podigli roditelji jednog ranjenog dječaka. Njihova odvjetnica Marina Ivelja tražila je da klinika u kojoj je smješten posljednje dvije godine pošalje izvješće o njegovom ponašanju i mišljenje jesu li roditelji mogli predvidjeti da će napraviti nešto ovako strašno.

Sudac Aco Brajković to je odbio.

Jesu li mu roditelji usadili loše navike?

Prihvaćeno je da se na sljedećem ročištu pregledaju snimke sa streljane, ali i da se pročitaju izjave roditelja dječaka ubojice iz spisa kaznenog predmeta u kojem su nepravomoćno osuđeni.

Odvjetnica je dodala da će snimka iz streljane dokazati da mu je rukovanje oružjem omogućio profesionalac, vlasnik streljane, a ne otac. Naučio ga je rukovati njime "što je njegovog oca navelo da povjeruje da je to legalno i normalno". Time će se, tvrdi, utvrditi jesu li mu roditelji usadili loše navike.

Odvjetnik roditelja ranjenog dječaka traži odbijanje prijedloga jer mu instruktor streljane nikada ne bi dao oružje da nije imao pismenu dozvolu skrbnika. Sljedeće ročište zakazano je za 4. studenog.

Pred Višim sudom u Beogradu prethodno je donesena prvostupanjska presuda kojom je otac dječaka osuđen na 14,5 godina zatvora zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti te zlostavljanja i zanemarivanja maloljetnog sina, dok je njegova supruga istom presudom osuđena na tri godine zatvora zbog počinjenja kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja.

