Ovako će izgledati erupcija uspavanog giganta: Pepeo će zakopati grad od 14 milijuna ljudi

Japanske vlasti objavile su potresan video generiran umjetnom inteligencijom koji prikazuje kako bi mogla izgledati erupcija gigantskog vulkana Fuji i njezin utjecaj na glavni grad Tokio s populacijom od 14 milijuna ljudi.

Sveta planina je aktivni vulkan 96 kilometara jugozapadno od gusto naseljenog glavnog grada Japana Tokija, gdje živi 37 milijuna ljudi. Miruje već više od 300 godina, a posljednja erupcija dogodila se 1707. godine.

Foto: Profimedia

No, gradska uprava Tokija stvorila je film kako bi pokazala kako bi izgledao grad da se vulkan probudi. Na snimci se vidi kako bi pepeo zaustavio promet diljem grada, police supermarketa bi se ispraznile, a pepeo bi predstavljao opasnost za zdravlje.

Oblak pepela i dima

Vidi se ogroman sivi oblak pepela i dima koji se nadvija nad Tokijem, šireći taman, ogroman oblak nad gradom. Prikazuje scene glavnog grada zakopanog pod debelim slojem pepela.

Foto: Profimedia

Samo jedno pitanje: Kada?

"Trenutak može doći bez ikakvog upozorenja. Budući da ne znamo kada će planina Fuji erumpirati i prekriti nas vulkanskim pepelom, da bismo zaštitili sebe i svoje voljene, moramo se naoružati činjenicama", čuje se glas.

Također upozorava na to kako se vulkanski pepeo sastoji od finih, nazubljenih čestica koje mogu utjecati na disanje i uzrokovati napade astme. Vlasti savjetuju građanima da imaju zalihe konzervirane hrane i flaširane vode, uz maske za lice i svjetiljku. Kada je Fuji erumpirao 1707. godine, izbacio je 850 milijuna kubičnih metara vulkanskog materijala tijekom 16 dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo nisu oblaci, već dramatični prizori vulkana: Laki Laki je opet erumpirao