Ukrajina i Trump dobili hladnu odbijenicu iz Moskve: 'Ne prihvaćamo to...'

Rusija negativno gleda na europske prijedloge o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i neće prihvatiti bilo kakvu prisutnost NATO-ovih trupa na teritorija svog susjeda, priopćio je u srijedu Kremlj.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u redovnom brifingu je podsjetio je dugogodišnji stav Rusije da ne prihvaćaju raspoređivanje NATO-ovih trupa u Ukrajini.

"Zapravo, napredovanje vojne infrastrukture NATO-a i infiltracija te vojne infrastrukture u Ukrajinu moglo bi se navesti kao temeljni uzrok sukoba (rata u Ukrajini, op.a), Reuters citira Peskova.

Peskov je pohvalio napore američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Ukrajini i dodao da se Moskva nada da će se oni nastaviti.

O mirovnim pregovorima

Kao dio potencijalnog mirovnog sporazuma, europski saveznici žele sastaviti niz jamstava za Ukrajinu koja bi tu zemlju zaštitila od mogućeg budućeg napada Rusije.

Sve strane se slažu da sigurnosna jamstva trebaju biti dio mirovnog sporazuma, međutim ne slažu se oko toga kakvog bi oblika trebala biti.

Rusija tvrdi da bi trebala biti jedan od jamaca sigurnosni Ukrajine i želi oživjeti prijedlog o kojem su dvije strane raspravljale 2022. godine, u prvim tjednima rata. Kijev to odbacuje uz napomenu da bi to Moskvi dalo pravo veta na bilo kakvu vanjsku podršku Ukrajini.

Peskov potvrđuje da su sigurnosna jamstva "jedna od najvažnijih tema", ali Rusija ne vjeruje da je korisno o tome raspravljati javno.

Govoreći o nastavku mirovnih pregovora, Peskov tvrdi da su pregovarači obiju strana u kontaktu, ali da ne može dati datum idućeg sastanka. Zadnji put su se zaraćene strane sastale krajem srpnja u Istanbulu.

