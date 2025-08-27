Bujica nosi sve pred sobom, poginulo 36 ljudi, 200 djece zarobljeno u školi. Meteorolog: 'Najviše padalina od 1950.'
Pakistan je primio upozorenje Indije na moguće poplave nizvodno i objavio upozorenje za tri rijeke koje prolaze njegovim teritorijem
Jake kiše pogodile su Himalaju, odnijevši u zadnja 24 sata u Indiji najmanje 36 ljudskih života zbog čega su vlasti morale otvoriti velike brane pa prijeti opasnost od izlijevanja triju rijeka u Pakistanu.
Najmanje 33 ljudi poginulo je u utorak poslijepodne u odronu zemlje u blizini hinduističkog planinskog svetišta Vaishno Devi, na hodočasničkoj ruti u indijskom Džamuu i Kašmiru, rekli su dužnosnici. Još troje ljudi poginulo je u izlijevanju rijeka u okrugu Dodi, dodale su vlasti.
Gotovo 200 djece ostalo je zarobljeno u srijedu u poplavi škole u sjevernoj državi Pundžabu, po mjesnim medijima. Brana Madhopur na rijeci Tavi djelomično se urušila zbog jake kiše u noći na srijedu. Bujica je odnijela nekoliko vozila s brane, no nema izvješća o žrtvama.
Neke autoceste koje povezuju Džamu s ostatkom Indije također su oštećene. Dužnosnici nastoje obnoviti "gotovo nepostojeće" telekomunikacijske veze, rekao je predsjednik vlade Džamua i Kašmira Omar Abdulah.
'Najviše padalina od 1950.'
"Imali smo 612 mm kiše u Džamuu od 23. kolovoza do danas. To je 726 posto više od normale u ovo doba godine. To je najviše padalina u regiji od 1950.", rekao je direktor meteorološke službe u Šrinagaru Mukhtar Ahmad.
Meteorolozi za srijedu najavljuju još kiše i oluja s jakim vjetrovima u planinskom Ladaku te jake kiše u Himačalu Pradešu i Džamuu i Kašmiru. Dio vode počeo se u srijedu povlačiti, no vodostaj mnogih rijeka još je na opasnim razinama, po vlastima.
"Prioritet je obnova opskrbe električnom energijom i vodom te telekomunikacijskih veza, na čemu vlasti kontinuirano rade", objavio je na X-u indijski ministar za znanost i tehnologiju Džitendra Singh.
Pakistan primio upozorenje Indije
Preko granice, poplavljeni su dijelovi Kartarpura Sahiba, poznatog hrama sikha u pakistanskom Pundžabu, rekao je spasioc.
Pakistan se zadnjih tjedana bori s monsunskim kišama. U Pundžabu je raseljeno više od 167.000 ljudi, uključujući 40.000 koji su otišli dobrovoljno od 14. kolovoza zbog opasnosti od poplava. Od početka sezone monsuna u Pakistanu je poginulo 804 ljudi, polovica u kolovozu.
Indija je otvorila sustave velikih brana na rijekama u svojem dijelu Kašmira nakon jakih kiša, rekao je izvor iz indijske vlade. Pakistan je primio upozorenje Indije na moguće poplave nizvodno i objavio upozorenje za tri rijeke koje prolaze njegovim teritorijem.
Indija rutinski pušta vodu iz brana kada u njima bude previše vode, a višak otječe u Pakistan. Vlasti su u srijedu objavile da je vodostaj rijeka Ravi, Čenab i Sutlej u Pakistanu rekordan.
POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je izgledala oluja u pustinji Nevada: 'Ovako izgleda smak svijeta'