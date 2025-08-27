Bujica nosi sve pred sobom, poginulo 36 ljudi, 200 djece zarobljeno u školi. Meteorolog: 'Najviše padalina od 1950.'

Jake kiše pogodile su Himalaju, odnijevši u zadnja 24 sata u Indiji najmanje 36 ljudskih života zbog čega su vlasti morale otvoriti velike brane pa prijeti opasnost od izlijevanja triju rijeka u Pakistanu.

Najmanje 33 ljudi poginulo je u utorak poslijepodne u odronu zemlje u blizini hinduističkog planinskog svetišta Vaishno Devi, na hodočasničkoj ruti u indijskom Džamuu i Kašmiru, rekli su dužnosnici. Još troje ljudi poginulo je u izlijevanju rijeka u okrugu Dodi, dodale su vlasti.

A Prayer and Call to Action for North India 🙏



Currently, several states in North India, including Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, and Jammu & Kashmir, are facing devastating floods due to heavy monsoon rains. Hearts and thoughts are with everyone who is affected by this… pic.twitter.com/vwidIf8xfz — Kiran HS (@Hskiran88) August 27, 2025

Gotovo 200 djece ostalo je zarobljeno u srijedu u poplavi škole u sjevernoj državi Pundžabu, po mjesnim medijima. Brana Madhopur na rijeci Tavi djelomično se urušila zbog jake kiše u noći na srijedu. Bujica je odnijela nekoliko vozila s brane, no nema izvješća o žrtvama.

The flood situation in Punjab has become critically severe.

یااللہ ایس سیلاب دی تباہ کاریاں توں اپنے پنجاب نوں اپنی پناہ وچ رکھیں ۔آمین

Emergency has been declared in whole Punjab and floods have caused damage to houses, bridges, roads and farms.Pakistan's Punjab government… pic.twitter.com/MpWqsL08cJ — Chaudhry Nazeer Kahut (@NazeerKahut) August 27, 2025

Neke autoceste koje povezuju Džamu s ostatkom Indije također su oštećene. Dužnosnici nastoje obnoviti "gotovo nepostojeće" telekomunikacijske veze, rekao je predsjednik vlade Džamua i Kašmira Omar Abdulah.

🚨Dramatic footage of flash floods & landslides in Himachal Pradesh,India. Of course the gov & it's puppet media will NEVER admit it but this is the outcome of geoengineering & weather modification operations. pic.twitter.com/aULb6T85bU — Rohit Mishra (@RohitMishra2024) August 27, 2025

'Najviše padalina od 1950.'

"Imali smo 612 mm kiše u Džamuu od 23. kolovoza do danas. To je 726 posto više od normale u ovo doba godine. To je najviše padalina u regiji od 1950.", rekao je direktor meteorološke službe u Šrinagaru Mukhtar Ahmad.

Meteorolozi za srijedu najavljuju još kiše i oluja s jakim vjetrovima u planinskom Ladaku te jake kiše u Himačalu Pradešu i Džamuu i Kašmiru. Dio vode počeo se u srijedu povlačiti, no vodostaj mnogih rijeka još je na opasnim razinama, po vlastima.

"Prioritet je obnova opskrbe električnom energijom i vodom te telekomunikacijskih veza, na čemu vlasti kontinuirano rade", objavio je na X-u indijski ministar za znanost i tehnologiju Džitendra Singh.

Foto: X/screenshot

Pakistan primio upozorenje Indije

Preko granice, poplavljeni su dijelovi Kartarpura Sahiba, poznatog hrama sikha u pakistanskom Pundžabu, rekao je spasioc.

Pakistan se zadnjih tjedana bori s monsunskim kišama. U Pundžabu je raseljeno više od 167.000 ljudi, uključujući 40.000 koji su otišli dobrovoljno od 14. kolovoza zbog opasnosti od poplava. Od početka sezone monsuna u Pakistanu je poginulo 804 ljudi, polovica u kolovozu.

Foto: X/screenshot

Indija je otvorila sustave velikih brana na rijekama u svojem dijelu Kašmira nakon jakih kiša, rekao je izvor iz indijske vlade. Pakistan je primio upozorenje Indije na moguće poplave nizvodno i objavio upozorenje za tri rijeke koje prolaze njegovim teritorijem.

Indija rutinski pušta vodu iz brana kada u njima bude previše vode, a višak otječe u Pakistan. Vlasti su u srijedu objavile da je vodostaj rijeka Ravi, Čenab i Sutlej u Pakistanu rekordan.

