Rijedak prizor na Mediteranu: Ovi plavi morski zmajevi okupirali su plaže, prekrasni su, ali...

Plava flota sićušnih "zmajeva" prošli tjedan prisilila je zatvaranje nekoliko plaža u Španjolskoj. Ova šarena stvorenja rijedak su prizor u Mediteranu. O njima je pisao i Net.hr.

Tajanstvena i rijetko viđena plava morska zvijer poznata je i kao plavi anđeo s krilima poput zmaja. Duga je nešto više od dva i pol centimetra, ali s opasnim žalcem. Ako čovjek dodirne vitice, može dobiti crvenilo, upalu, mučninu, bol, povraćanje ili akutnu alergijsku reakciju, piše Science alert.

U strahu za posjetitelje, gradonačelnik Guardamar del Segure José Luis Sáez odlučio je podići crvenu zastavu i zabraniti kupanje dok ne prođe plava flota.

Lokalna policija je također upozorila da se plavi zmajevi ne smiju dirati ako se vide na pijesku, jer mogu uzrokovati bolne opekline kože. Čak i drugi plavi zmajevi moraju biti oprezni jedni prema drugima.

Nije jasno zašto su plavi morski zmajevi završili na obali Španjolske, daleko od svojih tipičnih tropskih voda. S obzirom na to da su ta stvorenja ograničena toplim temperaturama, moguće je da klimatske promjene igraju ulogu.

