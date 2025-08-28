U srijedu će se svi sjatiti ovdje! Svjetska sila organizira vojni mimohod: Dolaze Putin, Kim Jong Un, Lukašenko

Strani čelnici, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođu Kim Jong Una, prisustvovat će velikoj vojnoj paradi u Pekingu kojom će se obilježiti formalna predaja Japana tijekom Drugog svjetskog rata, prema priopćenju kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Na paradi povodom obilježavanja kraja Drugog svjetskog rata sudjelovat će 26 stranih šefova država i vlada, podijelio je pomoćnik ministra vanjskih poslova Hong Lei na konferenciji za novinare.

Prisustvovat će i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, iranski predsjednik Masud Pezeškijan, indonezijski predsjednik Prabowo Subianto i predsjednik Nacionalne skupštine Južne Koreje Woo Won-shik.

Jedan od najvećih

"Dan pobjede", kineska parada 3. rujna, planiran je kao glavni prikaz rastuće kineske vojne moći i demonstracija diplomatske solidarnosti između Kine, Rusije i globalnog Juga.

Tog će dana predsjednik Xi Jinping pokazati desetke tisuća vojnika na Trgu Tiananmen stranim dostojanstvenicima i visokim kineskim dužnosnicima.

Očekuje se da će ovaj visoko koreografiran vojni mimohod biti jedan od najvećih u Kini u posljednjih nekoliko godina, tijekom kojeg će se predstaviti najsuvremenija oprema poput borbenih zrakoplova, sustava raketne obrane i nadzvučnog oružja.

