SLATKA ČESTITKA /

Severina dirljivom objavom čestitala rođendan posebnoj osobi: 'Gledam te kao da si moje dijete'

Severina dirljivom objavom čestitala rođendan posebnoj osobi: 'Gledam te kao da si moje dijete'
Foto: Ivica Galovic/pixsell

Mnogi su istaknuli kako je upravo ovakva demonstracija iskrenog prijateljstva rijetkost u svijetu showbusinessa

28.1.2026.
19:13
Antonela Ištvan
Ivica Galovic/pixsell
Hrvatska pop ikona Severina, poznata po energičnim nastupima i snažnim javnim stavovima, ponovno je pokazala svoju nježniju stranu. U jeku priprema za nadolazeće koncerte, pjevačica je na svom Instagram profilu podijelila iznimno emotivnu video posvetu povodom rođendana svoje bliske suradnice i prijateljice Vedrane Vasić, otkrivši dubinu njihovog odnosa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Video pun uspomena

Severina je objavila dirljivi videozapis sastavljen od niza privatnih i poslovnih trenutaka koji svjedoče o dugogodišnjem prijateljstvu s Vedranom. Video prikazuje intimne scene iza pozornice, zajedničke trenutke smijeha s putovanja, kao i isječke s velikih koncerata, stvarajući mozaik uspomena koji pokazuje neraskidivu vezu. Posebno su emotivni dijelovi u kojima se čuju govori obje prijateljice, a vrhunac je Severinino priznanje koliko joj Vedrana znači.

Uspoređujući svoj osjećaj prema njoj s majčinskom ljubavlju, pjevačica je ganula brojne pratitelje. Ta je emocija sažeta i u opisu objave koji započinje riječima: "…jer uvijek te gledam kao da si moje dijete, ona koju sam zvala 'pametnica'…" Ovom rečenicom otkrila je ne samo dubinu osjećaja, već i nadimak od milja koji je dala svojoj prijateljici. Uz iskrenu posvetu, dodala je i duhovitu opasku na račun Vedraninog horoskopskog znaka: "…i zbog toga Vedrana nije slučajno baš Vedrana, al' taj vodenjak u znaku". Tag #duk2013 nije slučajan; on upućuje na to da njihova intenzivna suradnja i prijateljstvo traju još od vremena kultne turneje "Dobrodošao u klub" prije više od deset godina, što ovom odnosu daje dodatnu težinu i povijesni kontekst.

Obožavatelji dirnuti gestom

Objava je, očekivano, u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Prostor za komentare ispunjen je čestitkama Vedrani, ali i izrazima divljenja prema Severininoj iskrenoj gesti. Komentari poput "Neka bude najsretniji", "Sretan rođendan Veco!" i duhoviti "Živila nam bar do stotke" svjedoče o toplini i prisnosti koju je objava prenijela na široku publiku. Mnogi su obožavatelji istaknuli kako je upravo ovakva demonstracija iskrenog prijateljstva rijetkost u svijetu showbusinessa i da je to jedna od osobina koju kod pjevačice najviše cijene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Nakon što je početak 2026. godine obilježila zapaženom novogodišnjom porukom koja je izazvala veliku medijsku pažnju, pjevačica se intenzivno priprema za veliki koncertni spektakl za Valentinovo u Bemax Areni u Podgorici. Uz to, njezini obožavatelji s nestrpljenjem očekuju i najavljene nastupe u Sisku i Koprivnici tijekom proljeća. Unatoč gustom rasporedu i činjenici da je kao istaknuta javna osoba često u fokusu zbog svog društvenog aktivizma, Severina pokazuje da su joj privatni odnosi i ljudi koji je okružuju uvijek na prvom mjestu.

 

SeverinaPjevačicaPrijateljiceRođendan
komentara
