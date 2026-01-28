Severina dirljivom objavom čestitala rođendan posebnoj osobi: 'Gledam te kao da si moje dijete'

Hrvatska pop ikona Severina, poznata po energičnim nastupima i snažnim javnim stavovima, ponovno je pokazala svoju nježniju stranu. U jeku priprema za nadolazeće koncerte, pjevačica je na svom Instagram profilu podijelila iznimno emotivnu video posvetu povodom rođendana svoje bliske suradnice i prijateljice Vedrane Vasić, otkrivši dubinu njihovog odnosa.

Video pun uspomena

Severina je objavila dirljivi videozapis sastavljen od niza privatnih i poslovnih trenutaka koji svjedoče o dugogodišnjem prijateljstvu s Vedranom. Video prikazuje intimne scene iza pozornice, zajedničke trenutke smijeha s putovanja, kao i isječke s velikih koncerata, stvarajući mozaik uspomena koji pokazuje neraskidivu vezu. Posebno su emotivni dijelovi u kojima se čuju govori obje prijateljice, a vrhunac je Severinino priznanje koliko joj Vedrana znači.

Uspoređujući svoj osjećaj prema njoj s majčinskom ljubavlju, pjevačica je ganula brojne pratitelje. Ta je emocija sažeta i u opisu objave koji započinje riječima: "…jer uvijek te gledam kao da si moje dijete, ona koju sam zvala 'pametnica'…" Ovom rečenicom otkrila je ne samo dubinu osjećaja, već i nadimak od milja koji je dala svojoj prijateljici. Uz iskrenu posvetu, dodala je i duhovitu opasku na račun Vedraninog horoskopskog znaka: "…i zbog toga Vedrana nije slučajno baš Vedrana, al' taj vodenjak u znaku". Tag #duk2013 nije slučajan; on upućuje na to da njihova intenzivna suradnja i prijateljstvo traju još od vremena kultne turneje "Dobrodošao u klub" prije više od deset godina, što ovom odnosu daje dodatnu težinu i povijesni kontekst.

Obožavatelji dirnuti gestom

Objava je, očekivano, u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Prostor za komentare ispunjen je čestitkama Vedrani, ali i izrazima divljenja prema Severininoj iskrenoj gesti. Komentari poput "Neka bude najsretniji", "Sretan rođendan Veco!" i duhoviti "Živila nam bar do stotke" svjedoče o toplini i prisnosti koju je objava prenijela na široku publiku. Mnogi su obožavatelji istaknuli kako je upravo ovakva demonstracija iskrenog prijateljstva rijetkost u svijetu showbusinessa i da je to jedna od osobina koju kod pjevačice najviše cijene.

Nakon što je početak 2026. godine obilježila zapaženom novogodišnjom porukom koja je izazvala veliku medijsku pažnju, pjevačica se intenzivno priprema za veliki koncertni spektakl za Valentinovo u Bemax Areni u Podgorici. Uz to, njezini obožavatelji s nestrpljenjem očekuju i najavljene nastupe u Sisku i Koprivnici tijekom proljeća. Unatoč gustom rasporedu i činjenici da je kao istaknuta javna osoba često u fokusu zbog svog društvenog aktivizma, Severina pokazuje da su joj privatni odnosi i ljudi koji je okružuju uvijek na prvom mjestu.