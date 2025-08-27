Torba s raskomadanim ljudskim ostatcima pronađena je prije 18 godina: Policija nedavno riješila misterij

Napredak u tehnologiji rasvijetlio je misterij star gotovo dva desetljeća, dovodeći do optužnice za ubojstvo u šokantnom slučaju iz Georgije. Prije 18 godina, uz cestu u okrugu Troup pronađena je zapaljena torba s raskomadanim ljudskim ostatcima, piše Unilad.

Žrtva godinama nije mogla biti identificirana, jer su pronađeni samo dijelovi tijela, bez glave, ruku i stopala.

Slučaj je ponovno otvoren 2023. godine, a DNK analiza potvrdila je da ostatci pripadaju Nicole Alston (24) iz New Yorka. Ubrzo nakon toga, njezina tadašnja djevojka Angel Marie Thompson optužena je za ubojstvo.

Istražitelji su otkrili da se Nicole 2007. godine preselila iz New Yorka kako bi započela novi život s Thompson. Međutim, samo 10 dana prije smrti, nazvala je svoju majku Sylviju Alston i požalila se da je njezina partnerica postala nasilna.

Ukrala joj identitet

Mnogi su godinama vjerovali da je Nicole Alston i dalje živa. Tužitelji tvrde da je Thompson ukrala njezin identitet kako bi počinila prevaru i nezakonito prisvojila gotovo 139.000 dolara državnih naknada.

Thompson je koristila ime svoje žrtve za najam stanova, kupovinu automobila i druge usluge. Thompson je čak bila i uhićivana pod imenom Nicole Alston, sve do 2015. godine, kada ju je Uprava za socijalno osiguranje pokušala ponovno kvalificirati za naknade. Nakon toga, Thompson je ponovno počela koristiti svoje pravo ime.

U kolovozu prošle godine protiv nje je podignuta optužnica za prikrivanje smrti i višegodišnju krađu identiteta, no vlasti je nisu mogle izravno povezati s ubojstvom sve do otkrića uz pomoć DNK-a. Uhićena je 11. kolovoza i nalazi se u zatvoru okruga Fulton bez mogućnosti jamčevine.

'Ovo je mogao učiniti jedino sociopat'

Okružna tužiteljica Fani Willis na konferenciji za novinare nazvala je ovaj slučaj jednim od najjezivijih s kojima se susrela u gotovo 30 godina karijere. "Ovaj slučaj donosi jednostavno užasne činjenice. Kada su pronašli Alstonino tijelo bilo je izrezano. Pronašli su 13 dijelova njezina tijela", objasnila je Willis.

Istražitelj Clay Bryant izjavio je kako je takvo djelo mogao počiniti jedino pravi sociopat. "Zapanjujuće je da je uspjela učiniti to što je učinila, a i koliko dugo je to činila. Nikada nisam vidio nešto tako proračunato i tako pedantno, ali ona je to učinila vrlo dobro i vjerujem da je to učinila sama", rekao je

Majka žrtve, Sylvia, rekla je da njezina kći to nije zaslužila i da bi voljela da joj nikada nije dopustila da ode u Georgiju. "Imala je zarazan osmijeh. Bila je sretna i, kroz sva njezina iskušenja i borbe, uvijek se činilo da je sve u redu. Nikada nisam prestala tragati za njom", poručila je.

Policija navodi da je u noći ubojstva Thompson bila aktivna na stranicama za upoznavanje. Također je navodno pokušala iznajmiti njihov zajednički stan i prodati automobil samo mjesec dana nakon zločina.

Tužiteljica Willis sada strahuje da bi moglo biti još žrtava i poziva sve koji imaju informacije da se jave vlastima. Njezin ured planira do kraja listopada ove godine podići optužnicu koja će uključivati optužbe za ubojstvo, trgovinu ljudima i obiteljsko nasilje.

