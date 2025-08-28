U slavu mladenaca pucalo se u zrak, a onda je pao mladoženja: Vjenčanje u Turskoj zgrozilo svijet

Mladoženja (23) je preminuo nakon što je pogođen hicima ispaljenima u zrak tijekom vlastitog vjenčanja u sjevernoj Turskoj, izvijestili su u srijedu lokalni mediji, prenosi Daily Mail.

Mladenci Beyzanur Beyazıt i Ali Karaca vraćali su se kući nakon ceremonije kada je Karaca ranjen iz vatrenog oružja, navodno iz ruke njegove šogorice, prenijela je državna agencija Anadolu.

Žena (47) privedena je od strane sigurnosnih snaga, a u njezinom su vrtu pronašli dva neregistrirana pištolja, navodi se. Hitna služba odmah je stigla u selo Turpçu, u okrugu Şebinkarahisar. Karaca, teško ranjen, prebačen je u Državnu bolnicu Şebinkarahisar. Unatoč naporima liječnika, nije uspio preživjeti. Tužiteljstvo je otvorilo istragu o ovom događaju.

Tragedije nisu rijetkost

Svečana pucnjava u zrak česta je pojava na vjenčanjima u crnomorskoj regiji sjeverne Turske. Prošlog tjedna jedan je muškarac poginuo, a dvojica su ranjena u pucnjavi prije vjenčanja u sjeveroistočnoj pokrajini Trabzon. Vjenčanje je otkazano, a dvije osobe, od kojih je jedna policajac, privedene su u vezi s incidentom, izvijestili su lokalni mediji.

Godine 2018., liječnik je poginuo nakon što je slučajno sebi pucao u glavu dok je provjeravao zašto mu pištolj nije ispaljivao hice na vjenčanju u Turskoj. Hasan Akdemir (39) koristio je pištolj kako bi ispaljivao hice u zrak tijekom ceremonije blizu središnjeg turskog grada Konye.

Međutim, oružje nije ispaljivalo ispravno, pa je dr. Akdemir zastao da ga provjeri. Pištolj je tada opalio u njegovoj ruci i liječnik opće prakse slučajno je sebe pogodio u glavu.

Policija je pokrenula istragu incidenta usred prvih izvještaja da se radilo o zastoju u radu oružja. Očevici tvrde da je dr. Akdemir izvadio pištolj iz pojasa i počeo pucati u zrak tijekom vjenčanja u mjestu Kozagac, na rubu Konye. Kada oružje nije radilo ispravno, podignuo ga je kako bi ga provjerio, a tada je slučajno pucao sebi u glavu.

Pozvana je hitna pomoć koja ga je prevezla u Državnu bolnicu Atasehir, no unatoč naporima liječnika, nije preživio. Konya je sedmi najveći grad u Turskoj s uspješnim gospodarstvom, te se često svrstava među tzv. „gradove u procvatu“.

