Britanski turisti nemaju nikakvog pardona: Pogledajte rat na bazenu zbog ležaljki

U hotelu na španjolskom otoku Tenerifeu vodi se rat za ležaljke. Da biste rezervirali najbolje mjesto uz bazen, nije dovoljno samo staviti ručnik na ležaljku, jer postoji mogućnost da će ga osoblje hotela maknuti. Neki britanski turisti odlučili su se na ekstremni korak - umjesto da ostanu u svojim sobama, prespavat će na ležaljci, piše Daily Mail.

Ben Smith (30) iz Velike Britanije snimio je video koji je brzo postao viralan tijekom svog dvotjednog odmora na Kanarskim otocima, gdje je naišao na bizaran prizor u hotelu s četiri zvjezdice u kojem je odsjeo.

Ranom zorom sve zauzeto

Iako je vani još bilo mračno, najbolje ležaljke uz bazen već su bile zauzete, tri sata prije nego što se otvorio za goste hotela. Neki od Smithovih sugrađana prespavaju na ležaljkama preko noći kako bi rezervirali najbolje mjesto.

„Ljudi spavaju na ležaljkama kako bi rezervirali mjesto. Rezerviraju ležaljku, ali hotel ima pravilo da se ručnik s nje ukloni ako nema nikoga. Zato jednostavno spavaju na njima“, objasnio je zapanjeni Britanac za Daily Mail.

„Malo je glupo. Kad ljudi ne bi rezervirali ležaljke koje im ne trebaju, ne bi bilo problema. Oni su ti koji stvaraju problem“, rekao je. Dodao je da neki turisti rezerviraju više ležaljki istovremeno, čak i ako im ne trebaju. Sada već viralni video snimljen je u hotelu Gf Fanabe na španjolskom otoku Tenerife.

