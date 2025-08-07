Cijene ležaljki u Hrvatskoj obilaze svijet: Kao da svaki dan odmora plaćate ratu kredita

Američka tiktokerica bila je šokirana cijenom najma ležaljki na Hvaru. Tada je cijena bila 40 eura. Danas, dvije godine poslije, kao da svaki dan odmora plaćate ratu kredita. Toliko na nekim mjestima košta obična ležaljka - u jednom dubrovačkom beach baru - 120 eura.

Doduše, dobijete madrac, suncobran i ručnik, možda da obrišete hladan znoj koji vas od muke oblije. A, upravo je ta cijena obišla svijet jer turisti ostavljaju loše recenzije.

U Mošćeničkoj Dragi, za dvije ležaljke i suncobran trebate izdvojiti 28 eura. Slovacima je draže bockanje kamenčića.

"Ne želimo platiti 30 eura za dvije ležaljke. Troje nas je i mi bismo platili 45 eura samo za ležaljke. Radije ćemo uživati u više piva za 45 eura. Ugodno je i dobro je", kaže Martin iz Slovačke.

Ležanje u Rovinju košta i do 95 eura, ali od Kvarnera do Istre ćete za dvije ležaljke i suncobran u prosjeku platiti 30 eura.

Ima i jeftinije

"Sjajna svota novca za dvije minute. Čini mi se malo pretjerano, zar ne? Ako netko želi platiti OK, ali također želim leći bez da je nečija ležaljka udaljena centimetar od mene", kaže Giuseppe iz Italije.

Jedan od dobrih primjera je Novi Vinodolski gdje su dvije ležaljke 10 eura. Toliko ćete u Medveji platiti jednu. Dvije i suncobran su 28. I turisti i domaći se snalaze pa nose svoje.

"Prije smo iznajmljivali jer moja mama je malo starija, pa ne može ustat pa smo iznajmljivali. Ali onda pošto za tjedan dana i kraće možete uzet ležaljku, onda smo se odlučili da uzmemo svoju", rekla je Karmela.

U Ičićima je 25 eura. Iako ih je većina prazna, oni koji su iznajmili ležaljke se ne žale.

"U Hrvatskoj koštaju malo više nego što je prosječno, ali i u Mađarskoj su sve cijene skočile, tako da je relativno", kaže Mađar Balint.

Realno, nije ništa bolje ni u Italiji. Ali nekada jeftinija Hrvatska se, po cijenama, izjednačila s drugim europskim zemljama. Ne i po plaćama. Ako ste mislili prileći kada na to pomislite - možda bolje ne na ležaljku.