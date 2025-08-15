U TIJEKU JE ISTRAGA /

Pucnjava ispred džamije u Švedskoj: Najmanje dvoje ranjenih, napadač u bijegu

Foto: Profimedia

Policija je upozorila građane da se ne približavaju mjestu događaja

15.8.2025.
15:41
Franka Kopilaš
Profimedia
Najmanje dvoje ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi ispred džamije u gradu Örebru, koji se nalazi otprilike 190 kilometara zapadno od Stockholma. Počinitelj, koji je još uvijek u bijegu, počeo je pucati tijekom molitve u džamiji, oko 13.45 sati, piše Metro.

Foto: X/screenshot

U trenutku napada u džamiji se nalazio velik broj vjernika.

'Mislio sam da su rakete'

"Isprva sam mislio da su to rakete, ali ne, nije bilo raketa", rekao je jedan svjedok koji živi u blizini džamije.

Policija je upozorila građane da se ne približavaju mjestu događaja. "Trenutačno nemamo informacija o razmjerima štete. Molimo građane da se NE približavaju mjestu događaja", policija je navela u priopćenju.

Istraga je u tijeku.

