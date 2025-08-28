Moldavska predsjednica prostrla crveni tepih za europske čelnike: Cilj je što više udaljiti se od Rusije

Donald Tusk, Emmanuel Macron, Maia Sandu i Friedrich Merz ponosno su pozirali na proslavi 34. godišnjice neovisnosti u srijedu.

Čelnici Francuske, Njemačke i Poljske stigli su u Moldaviju kako bi iskazali potporu ulasku te zemlje u Europsku uniju i upozorili na “neumoljive” pokušaje Rusije da taj proces obeshrabri, piše BBC.

Moldavija obilježava 34. godišnjicu neovisnosti od Moskve, proglašene dok se raspadao Sovjetski Savez, a za mjesec dana su parlamentarni izbori na kojima se Bruxelles i moldavska vlada boje jačanja proruskih snaga.

Prozapadna predsjednica Maia Sandu poručila je građanima da EU više nije “udaljeni san, nego projekt na kojem radimo”, projekt koji je nužan kao jamstvo sigurnosti.

“Nemilosrdni rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine svakodnevno nam pokazuje da Europa znači slobodu i mir, dok Putinova Rusija znači rat i smrt”, rekla je predsjednica.

Sandu, koja je studirala na Harvardu i radila u Svjetskoj banci, raspisala je prošle godine referendum o ulasku u EU. Tijesno je prošao. Nakon toga pobijedila je u drugom krugu izbora, ali bilo je napeto.

Sandu jača veze s Europom

Pojavile su se i optužbe o ruskom upletanju, od masovnih dezinformacijskih kampanja pa sve do plaćanja birača gotovinom.

Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da se Moskva petlja u interne stvari Moldavije jer “neumorno nastoji potkopati slobodu i prosperitet Moldavije”. Sandu zato inzistira na jačanju veza s Europom.

U Kišinjevu je svojim gostima doslovno prostirala crveni tepih. Dočekala je svakog čelnika posebno, a potom ih povela stepenicama koje su s obje strane čuvali vojnici u bijelim, bogato izvezenim plaštevima, javlja BBC.

U dvorani, pred zastavama EU-a, francuski predsjednik Emmanuel Macron opisao je članstvo u Uniji kao “jasan i suveren izbor Moldavije” te naglasio da prenosi “poruku solidarnosti i povjerenja” Francuske u taj proces.

Poljski premijer Donald Tusk podsjetio je na put Poljske "od Moskvinog jarma do europske obitelji, put pun prepreka, ali vrijedan svakog napora. "

"Izabrali ste pravi put”, rekao je. “Izabrali ste mir, a ne rat, i mi podupiremo vaše težnje.”

Moldavija je od početka ruske invazije bila čvrst saveznik Ukrajine, svjesna da bi i njezin teritorij lako mogao postati sljedeća meta Kremlja. Njemački kancelar poručio je kako Europa i SAD “ulažu sve” u pokušaje da se rat u Ukrajini okonča.

“Želimo da oružje konačno utihne…po mogućnosti već danas…ali ne pod svaku cijenu”, upozorio je kancelar. “Ne želimo vidjeti kapitulaciju Ukrajine. Takav bi čin Rusiji samo kupio vrijeme, a Putin bi ga iskoristio za pripremu novog rata.”

