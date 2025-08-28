Erdogan svijetu predstavio 'Čeličnu kupolu': 'Tanka je granica da budete na jelovniku'

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u srijedu je predstavio prekretnicu u obrani zemlje i postavljanje "Čelične kupole" koju bi trebao isporučiti turski vojni div ASELSAN. Govorio je o tri poteza koji će ojačati turske oružane snage i podići obrambenu industriju na potpuno novu razinu.

Kako je objavila agencija Anadolu, Erdoğan je izjavio da je prvi od njih Čelična kupola, drugo je otvaranje 14 objekata ASELSAN-a, a treći polaganje temelja za tehnološku bazu Oğulbey.

ASELSAN je inačenajveća turska državna obrambena kompanija i ponos turske vojne industrije koja je nastala nakon ciparskih ratova kada je Turska bila pod embargom uvoza oružja te se okrenula vlastitoj proizvodnji.

Erdoğan je naglasio da Turska ulazi u novu fazu ove tvrtke ali i nacije: "Nadam se da će svi ovi koraci, za koje vjerujem da će donijeti i mir dušama naših mučenika, biti povoljni za ASELSAN, našu obrambenu industriju i turske oružane snage... Danas našoj herojskoj vojsci osiguravamo sustave Sky Dome, ukupno 47 vozila vrijednih 460 milijuna dolara, osmišljenih da ulijevaju povjerenje prijateljima i strah neprijateljima. Nedavni žestoki sukobi oko nas otkrili su vitalnu važnost protuzračne obrane i radarskih sustava. Potpuno smo svjesni da si ne možemo priuštiti da stvari prepustimo slučaju. Jer, ovo kažem otvoreno i izravno: nijedna zemlja koja ne može razviti vlastite radarske, protuzračne ili elektroničke ratne sposobnosti ne može s pouzdanjem gledati u budućnost, posebno u našoj regiji, suočena s trenutačnim sigurnosnim izazovima."

Dodao je: "Tanka granica između toga da budete za stolom i da budete na jelovniku određena je vašim sposobnostima protuzračne obrane i napada... Unatoč svim preprekama, ostvarili smo značajan napredak u vrlo kratkom vremenu. Današnje isporuke najkonkretniji su dokaz da naši napori nisu bili uzaludni."

Demonstracija sile

Erdoğan je, navodeći da je imao priliku vidjeti i ispitati sustave iz prve ruke, rekao: "Želio bih ovo iskreno izraziti: svjedočio sam demonstraciji sile. Kao pripadnik ove nacije, bio sam ponosan na naše proizvode."

Erdoğan je naglasio da isporuka jednog dugometnog sustava protuzračne obrane Siper i njegovih 10 vozila predstavlja prekretnicu u protuzračnoj obrani zemlje, te da će tri srednjemetna sustava protuzračne obrane Hisar i ukupno 21 vozilo dodatno ojačati odvraćanje na srednjem dometu.

Nastavio je: "Sustav protuzračne obrane KORKUT i naši radari za rano upozoravanje služit će nam kao oči i uši na terenu. Sedam PUHU i dva REDET sustava za elektroničko ratovanje podići će našu zemlju na sljedeću razinu u ovom području... Naravno, tu nećemo stati; nastavit ćemo razvijati i dodavati više sustava s novim mogućnostima u naš inventar. Sa sustavom Steel Dome (čelična kupola) sada ćemo se podići na višu razinu u protuzračnoj obrani."

Foto: Profimedia

Erdoğan je istaknuo da ASELSAN ima još jednu ključnu ulogu u Čeličnoj kupoli, osim razvoja sustava, te je napomenuo da je ASELSAN također razvio softver za zapovijedanje i upravljanje podržan umjetnom inteligencijom koji će omogućiti trenutačnu komunikaciju i integrirani rad svih sustava na terenu. Zahvaljujući ovom softveru stotine sustava protuzračne obrane na terenu funkcionirati kao jedinstveni sustav.

Masovna proizvodnja primat

Erdoğan je izjavio da je masovna proizvodnja jedno od primarnih područja koje zahtijeva posebnu pozornost u obrambenoj industriji te da se visokotehnološki proizvodi moraju proizvoditi puno brže, učinkovitije i u većim količinama.

"S 14 pogona koje smo danas otvorili, vrijednih 280 milijuna dolara, značajno proširujemo naše proizvodne kapacitete. Među pogonima koje puštamo u rad su ured za projektiranje sustava protuzračne obrane, pomoćni pogon za proizvodnju i integraciju radara, pogon za istraživanje i razvoj naprednih inženjerskih materijala, ured za projektiranje elektrooptičkih sustava, pogon za sustave navođene municije, istraživačko-razvojni centar Teknopark Istanbul i mnogi drugi projekti kritične infrastrukture", rekao je.

Golemi kampus veličine 900 nogometnih igrališta

Govorio je i o golemom kampusu rekavši da je dostojan drugih 50 godina ASELSAN-a. S ulaganjem od 1,5 milijardi dolara, tehnološka baza Oğulbey bit će jedno od najvećih industrijskih ulaganja posljednjih godina.

Naglašavajući da je ovo ulaganje najveće pojedinačno ulaganje u obrambenu industriju u povijesti Republike, Erdoğan je nastavio svoje riječi sljedećim riječima: "Ovo je ujedno i najveći integrirani objekt protuzračne obrane u Europi. Želio bih naglasiti sljedeće: Budući da je ASELSAN srce naše obrambene industrije, ovo ulaganje bit će ključna prekretnica za cijeli sektor. Kampus Gölbaşı, gdje se trenutačno nalazimo, prostire se na površini od 800 hektara... Mi, zajedno s našim relevantnim institucijama, poduzeli smo potrebne korake za novi kampus. S vizijom dostojnom turskog stoljeća, dodijelili smo ASELSAN-u 6500 hektara, površinu veću od 900 nogometnih igrališta."

Tehnološka baza Oğulbey, s 585.000 četvornih metara unutarnjeg prostora i 132.000 četvornih metara čistog prostora, laboratorija i proizvodnog prostora, bit će - navode turski mediji - jedan od najnaprednijih centara obrambene tehnologije u regiji.

Napominjući da ASELSAN nije samo tvrtka, već i simbol epskog putovanja koje ostavlja duboke tragove u sjećanju nacije, Erdoğan je podsjetio na bolna iskustva mirovne operacije na Cipru 1974. godine, prije točno 50 godina.

"Tog dana smo vidjeli kako je nacija koja nije mogla proizvesti vlastito oružje ili vlastiti komunikacijski sustav platila visoku cijenu. Tog dana, iskra se zapalila u savjesti naše nacije, a ta se iskra pretvorila u ogromnu baklju s ASELSAN-om, osnovanim 1975.", rekao je.

Erdoğan je izjavio da zahvaljujući domaćim obrambenim sustavima značajna količina resursa koji bi inače otišli u inozemstvo ostaje u Turskoj.

Sustavi na raspolaganju saveznicima

Rekao je: "Naše sustave stavljamo na raspolaganje našim prijateljima i saveznicima te povećavamo našu diplomatsku učinkovitost. Prošle godine ostvarili smo izvoz u tom sektoru vrijedan preko 7 milijardi dolara. I ove godine nam ide prilično dobro."

Podsjećajući da je izvoz obrambene i zrakoplovne industrije prošli mjesec dosegao 989,6 milijuna dolara, što je povećanje od 128,9 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, Erdoğan je izjavio da je ukupni izvoz u razdoblju od siječnja do srpnja porastao za 38,6 posto, dosegnuvši 4,591 milijardu dolara.

"S obzirom na zamah koji smo postigli, vjerujem da ćemo dosegnuti razinu od 20 milijardi dolara u roku od nekoliko godina. Kao zemlja, moramo razviti proizvode visoke dodane vrijednosti i izvoziti ih u svijet kako bismo pobijedili u našoj borbi za ekonomsku neovisnost."

Erdoğan je, napominjući da su mnoge europske zemlje postale svjesne važnosti obrambene industrije, nastavio: "Oni koji godinama ističu tezu da je "obrambena industrija mrtva investicija" praktički se kidaju na komadiće, brinući se: 'Kako danas možemo zauzeti svoje mjesto u ovoj utrci?' Srećom, ugodnije nam je. Nemamo li nedostataka? Imamo. Brzo ih rješavamo. Baš kao i danas ovdje, stalno se usavršavamo. Na pravom smo putu, u dobroj smo formi. Ako Bog da, bit ćemo još bolji. "

