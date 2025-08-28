Snimljen incident: Muškarac se posvađao s dostavljačem, ovaj svom snagom nasrnuo na njegovu ženu

U njemačkom gradu Herneu zbog parkiranog dostavnog vozila došlo je do fizičkog napada s ozbiljnim posljedicama. Kako javlja Fenix magazin, dostavljač DHL-a fizički je napao muškarca i ženu. Incident se dogodio u stambenoj četvrti, a sve je zabilježeno na video snimkama koje kruže društvenim mrežama.

Prema dostupnim informacijama, par se navodno uznemirio zbog načina na koji je dostavljač parkirao svoje vozilo. Na snimci se vidi kako najprije dolazi do verbalnog sukoba. Vozač DHL-a optužuje muškarca da ga je nazvao “majmunom”, a zatim mu izazivački poručuje: “Ako si muškarac, stavi boksačke rukavice pa idemo na sparing.”

Eskaliralo u trenutku

Parking konflikt u Herneu u kratkom roku je eskalirao. Njemački mediji navode kako je žena pokušavala smiriti situaciju. Rekla je dostavljaču: “Makni ruke,” na što joj je on odgovorio: “Ne približavaj mi se.” Muškarac tada upozorava: “Makni ruku s lica moje žene, prijatelju. Odmah.”

Nakon kratke prepirke, žena mu skida jaknu i pita: “Hoćeš probati?” Dostavljač tvrdi da ima slomljen nos i ne može se tući, ali ističe da je boksač. Ipak, sljedeći snimak pokazuje kako fizički napada ženu, udarivši je u lice te zahvaća i muškarca. Svjedoci pokušavaju intervenirati, a netko viče: “Zovi policiju.”

@DHLPaket 📦 teilt überall aus



Die Zeiten sind vorbei, wo in Deutschland der singende oder pfeifende Postbote vorbeikommt,

jeden Empfänger persönlich kennt und fröhlich Briefe und Pakete verteilt#DHL hat viele gute & fleißige Leute im Unternehmen,

aber eben auch die spezial… pic.twitter.com/vqvwWioJi7 — AfD Hannover (@AfdHannover) August 27, 2025

Prema pisanju BILDA, policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i evidentirala incident. DHL je odmah reagirao i otpustio vozača. Svjedoci tvrde da je u automobilu para bilo i dijete koje je tijekom sukoba plakalo.

Hannoverski ogranak desničarske Alternative za Njemačku (AfD) objavio je na svom X profilu snimku incidenta uz opis: "Prošla su vremena kad je u Njemačkoj pjevušeći ili fućkajući poštar prolazio ulicom, poznavao svakog primatelja osobno i veselo raznosio pisma i pakete."

"DHL ima mnogo dobrih i marljivih ljudi u tvrtki, ali ima i onih posebnih slučajeva. Nedavno je Palestinac Bilal Al M., koji je bio podizvođač Deutsche Post AG, osuđen na novčanu kaznu od 7.500 € i na odštetu od 6.901,62 €; i dalje radi kao dostavljač paketa, ali za drugu tvrtku. Ponovno ćemo Njemačku postaviti s glave na noge", navodi se u objavi AfD-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljetna briga za školarce: Njemačka ulaže milijarde, u Hrvatskoj roditelji plaćaju igraonice