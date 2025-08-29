Hrvatska skrenula udesno? Prkačin: 'Pa nije on lud, nakon tog koncerta više ništa neće biti isto'

U vrijeme SDP-ove vlasti 555 dana su prosvjedovali ispred Ministarstva branitelja tražeći ministrovu ostavku, danas HDZ-ov ministar na razgovor prima branitelje koji su doveli do otkazivanja festivala u Benkovcu, a oni potom odlaze bez izjave. Onda od mikrofona bježe i oni koji traže da se prestane financirati šibenski festival "FALIŠ".

Izjave ne daje ni ministar, a kasnije večeras stiže pomirljivo priopćenje. "Sudionici sastanka usuglasili su se da je sloboda koju uživamo plod žrtve hrvatskih branitelja i da u demokratskom društvu svi imaju pravo na slobodu govora i umjetničko izražavanje. Ministar Tomo Medved pozvao je na dijalog kroz institucije kako bi se ubuduće prevenirale situacije koje izazivaju nepotrebne podjele u hrvatskom društvu", stoji između ostalog u priopćenju.

Ranije, na sjednici vlade, premijer je za branitelje pokazao razumijevanje. "Razumijem nezadovoljstvo dijela hrvatskih branitelja koje su određene ranije poruke organizatora ovog festivala u Benkovcu pogodile. Osjetili su da se njima narušava dignitet Domovinskog rata koji je temelj hrvatske države", rekao je Andrej Plenković.

No, nakon utemeljenja države branitelji su više puta izlazili na ulice, najmasovnije i najdugotrajnije kada su od pokojnog ministra Freda Matića i zamjenika tražili ostavke žestokim prosvjedom pod prozorom ministarstva. Upravo tamo je, sjetit ćete se, pobjedu na predsjedničkim izborima slavila jedina bivša predsjednica. A u posjetu im je bio i Andrej Plenković.

"Nadamo se da će prava branitelja biti na razini kakvu branitelji zaslužuju, jer vi ste dali najviše za Hrvatsku, a sve ovo što radimo u Europi ne bi mogli da nije bilo vaše žrtve", rekao im je tadašnji europarlamentarac.

Gornji grad bio kao ratna zona

A da je prostor slobode branitelja veći nego običnih građana pokazalo se kada su branitelji iz Savske marširali na Markov trg i probili kordon interventnih policajaca, kao da ih nema. Policajci nisu primjenjivali silu, umjesto da su privedeni branitelji su se oslobodili stiska i pridružili se drugima u Crkvi svetog Marka.

"Otkažite poslušnost vašima koji su dali zapovijed da se pusti krv na Trgu svetog Marka", poručio je tada policajcima Đuro Glogoški, jedan od vođa prosvjeda u Savskoj. Iako je Gornji grad bio kao ratna zona, policija je ostala suzdržana.

Nisu reagirali ni kada su na Savsku ulicu iznesene plinske boce, a slično je bilo i kada su iste godine u Vukovaru uništene ploče s ćiriličnim natpisima. Tadašnji premijer Zoran Milanović ovako je o svemu govorio: "Suosjećam sa svakim kome je teško, koliko god to bilo teško vjerovati, a sa braniteljima najviše. Ali ne volim manipulacije, ne volim prijetnje, ne volim ucjene.

Danas predsjednik i dalje ne komentira izravno prosvjede u Benkovcu i Šibeniku, osim načelnog stava u govoru pred kadetima. "Svakakve priče o tome da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio Hrvatsku, zaboravite to. To su gluposti. Svi koji ovdje sjede, posebno oni koji su odabrali vojni poziv, svi koji se voze u tramvaju na Ilici, gdje sam odrastao, tu na sto metara, svi oni vole Hrvatsku", rekao je Zoran Milanović.

No, još od splitske rive 2001. i prosvjeda za kasnije osuđenog ratnog zločinca Mirka Norca problem je bio u tome što dio branitelja htio ekskluzivu na Domovinski rat, tumači za Direkt predsjednik braniteljske udruge koja podržava festivale u Benkovcu i Šibeniku.

"Ovdje se Domovinski rat prisvaja od grupe ljudi koji sebe smatraju nekakvim lučonošama naše borbe koja je bila. Smetaju im gej udruge, smeta im ovo, smeta im ono, ovo je jedan jaki prodesničarski naboj kod pojedinaca branitelja, ponavljam", kaže Ranko Britivć, predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista Vedra.

Većina branitelja, vjeruje Britvić, ne misli tako, a oglasio se još jedan od njih - glumac Leon Lučev.

"Ja kao branitelj dajem punu podršku "Fališu". Vidim njegovu vrijednost. Vjerujem u svijet u kojem za sve ima mjesta... Napad na Fališ, napad je na grad. Na njegovu širinu. Na raznolikost. Na suživot. Postoje branitelji i dragovoljci koji ponosno stoje iza vrijednosti svog grada", napisao je na svom Facebooku Lučev.

Na pitanje zašto nakon 12 godina ustaju protiv festivala "Fališ", branitelji su jučer sami rekli da su okolnosti sada drukčije. "To je to političko okruženje pod kojim se nešto događa i odvija, i jednostavno sve dođe kad-tad na vidjelo", rekao je Željko Šižgorić, predstavnik Koordinacije braniteljskih udruga Domovinskog rata Grada Šibenika.

Prkačin: 'Zemlja je skrenula udesno'

I Ante Prkačin, bivši saborski zastupnik i jedan od osnivača HOS-a vjeruje da je zemlja skrenula udesno početkom srpnja, uz blagoslov HDZ-a i premijera.

"Pa nije on lud, 500 tisuća ljudi bilo je na Thompsonovom koncertu. Nakon tog koncerta više ništa neće biti onako kako je bilo", jasan je Prkačin, koji na pitanje jesu li nakon tog koncerta i braniteljske udruge dobile vjetar u leđa jednako jasno kaže - apsolutno!

A te udruge branitelja, kako se čini iz današnjeg razvoja događaja, može obuzdati jedino vladajuća stranka.