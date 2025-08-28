NEĆE IMATI PUNO POSLA /

Na dnevnom redu nova sjednica Vlade, uvodno će se obratiti premijer Plenković

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Vlada održava 113. sjednicu u svom mandatu, a na dnevnom redu je 18 točaka

28.8.2025.
10:14
danas.hr
Sanjin Strukic/pixsell
Vlada će danas održati svoju sjednicu. Na dnevnom redu otvorenog dijela sjednice je samo 18 točaka, među kojima i odluka o upućivanje žurne humanitarne pomoći civilnom stanovništvu. 

Proceduru Vlade proći će i dva prijedloga zakona, i to zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija te zakon o administrativnoj suradnji u području poreza. 

Uvodno će se obratiti premijer Andrej Plenković. Sjednica počinje u 11 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. 

VladaSjednica VladeAndrej Plenković
