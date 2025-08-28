Na dnevnom redu nova sjednica Vlade, uvodno će se obratiti premijer Plenković

Vlada će danas održati svoju sjednicu. Na dnevnom redu otvorenog dijela sjednice je samo 18 točaka, među kojima i odluka o upućivanje žurne humanitarne pomoći civilnom stanovništvu.

Proceduru Vlade proći će i dva prijedloga zakona, i to zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija te zakon o administrativnoj suradnji u području poreza.

Uvodno će se obratiti premijer Andrej Plenković. Sjednica počinje u 11 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.