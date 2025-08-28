Kod Benkovca poginuo mladi vatrogasac, kolege iz DVD-a neutješni: 'Lovre naš dobri'

Na Facebook stranici 'Vatrogasci - 193' objavljena je oproštajna poruka posvećena vatrogascu koji je poginuo u stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak kod Benkovca.

"Noćas nas je napustio kolega Lovre Radaš koji je poginuo u prometnoj nesreći. Vatrogasac DVD-a Lišane Ostrovičke, kolega i prijatelj, srca onih koji su ga poznavali i družili se s njim ostaju prazna. Počivaj u miru Brate i kolega", stoji u objavi kolega vatrogasaca.

I iz DVD Lišane Ostrovičke oprostili su se na društvenim mrežama od tragično preminulog kolege. "Lovre naš dobri... Počivaj u miru. VOLIMO TE".

Tragedija kod Benkovca

Podsjetimo, nesreća se dogodila u ranim satima četvrtka na županijskoj cesti kod Benkovca.

"Noćas oko 00.50 sati u Vukšiću na županijskoj cesti cesti ŽC-6067 dogodila se prometna nesreća. Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve žurne službe. U prometnoj nesreći su smrtno stradale dvije mlađe muške osobe, vozač i putnik na motociklu.

U vrijeme vršenja očevida, od 01.20 do 04.10 sati, promet navedenom dionicom ceste je bio obustavljen", objavila je policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Smrt na cesti: Motorom sletio s ceste i zabio se u prometni znak - poginuo je