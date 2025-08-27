Nova ministrica objavila imovinsku karticu: Muž joj zarađuje više od Plenkovića...

Povodom imenovanja ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Nataša Mikuš Žigman objavila je imovinsku karticu. Kako je navela plaća joj je sada 4527 neto, a uz to jednokratno je od kapitala primila nešto više od 99 eura te mjesečno od primitaka koje se ne smatraju dohotkom i na koje se plaća porez prima mjesečno nešto više od 23 eura.

Objavila je i kako joj suprug radi u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te mu je plaća tamo 6166 eura. Zanimljivo, plaća supruga veća je i od one premijerske, odnosno prema zadnjim podacima plaća Andreja Plenkovića je 5685 eura.

Suprug je uz plaću jednokratno primio još 371 eura od kapitala, te mjesečno od primitaka koji se ne smatraju dohotkom i na koje se ne plaća porez zaradi još 38 eura.

Kuća, vikendica, stan i garaža...

Obitelj nove ministrice koja je na funkciju došla nakon Šime Erlića, ima dva kredita za koja mjesečno ukupno izdvajaju 1281 euro. Što se tiče nekretnina vlasnici su kuće s okućnicom u mjestu Jablanovec, čija je vrijednost procijenjena na 210.000 eura, vikendice sa zemljištem na Viru od 80.000 eura, stana i garaže u Zagrebu, čija je zajednička vrijednost 295.257 eura.

U mjestu Jablanovec imaju i dvije livade zajedničke vrijednosti 15.117 eura. Tu je još i stan u Puli, koji je u njihovom vlasništvu, a čija je cijena 168.212 eura.

Obitelj nove ministrice ima i brojne dionice u Hrvatskom telekomu, Advanced Micro Devices, Peloton Interactive, Nvidia i Tesla, a imaju i obveznice i trezorske zapise. No, ni to nije sve, obitelj je zajedno uspjela uštedjeti 30.971 euro.

Nova ministrica je dolaskom na funkciju odmah i uredila svoj kabinet. Kako doznajemo za razliku od svog prethodnika Erlića, smanjila je broj savjetnika. Sad ih je troje, a riječ je o Zvonimiru Saviću koji će prema podacima sa stranice ministarstva za svoj rad primiti 1200 eura, Goranu Slijepčeviću i Danijeli Slipčević koji će za svoj rad primati po 800 eura.

