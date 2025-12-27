Kajtazi stao u obranu romskih trubača na ulicama: 'Moji Romi znaju svirati posebno kad ih se plati...'
Nakon gradonačelnika Sinja na Badnjak i gradonačelnik Dubrovnika rekao je ne romskim trubačima. No tvrdi da mu ne smeta glazba koju sviraju. Zbog trubača iz Srbije na teren je izišla zagrebačka policija
Deseci slovenskih harmonikaša prosvjedovali su na Dan neovisnosti i jedinstva. I to zato što je gradonačelnik zabranio harmonikaše i trubače, odnosno ulične svirače u centru Ljubljane, sve do kraja godine.
"Sretan sam. Vidim koliko vam je nedostajala slovenska glazba u Ljubljani. Ljudi su se okrenuli protiv harmonike. Hvala svima koji su sudjelovali u prosvjedu", poručio je organizator okupljanja Silvo Mesojedec.
Romski trubači koji izvode Đurđevdan u Sinju zasmetali su gradonačelniku Miri Bulju. Pa ih je osobno potjerao na Badnjak. Bulj to ovako objašnjava: "Ispred vrata crkvenih da opali neprimjerenu glazbu za mene je nezamislivo. I to bez ikakvih dozvola. Ne znam tko su ti ljudi i odakle su. Sad vidim da je neka haranga i hajka. Nije ovo mržnja prema nikome".
Kajtazi reagirao na Buljev porez
Na Buljev potez reagirao je zastupnik romske nacionalne manjine, Veljko Kajtazi. Pa mu poručio da su Romi u Hrvatskoj većinom katolici. "A što se tiče glazbe, moji Romi znaju svirati i "Jingle Bells" i "Ederlezi" ("Đurđevdan"), posebno onda kada im se plati", napisao je Kajtazi na Facebooku.
U Dubrovniku mogu se izvoditi Zvončići, ali samo ako imaju dozvolu. Barem tako tvrdi gradonačelnik Mato Franković. Nije problem u romskim trubačima već što nisu dobili odobrenje grada niti platili korištenje javne površine, poručuje.
"Jasno je i normirano što se tiče kazni. Ali isto tako se odmah traži zabrana izvođenja glazbe na javnoj površini, jer ista nije u skladu s komunalnim redom grada Dubrovnika", izjavio je gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković.
Zagrebačka policija dobila dojavu
Trubači su redovni i na zagrebačkoj špici. Bilo ih je na Badnjak, ne i jutros. Ali su zato bili ulični svirači koji imaju dozvole. Pa i žive od toga. Poput Sare Čujko koja nam kaže da se zaljubila u uličnog svirača i tako počela svirati.
Ulični umjetnik Miran Veljković Hadži objasnio nam je kako funkcioniraju stvari oko dozvola koje treba ishoditi od grada: "Zadnjih par godina su uveli dozvole. Čujte ja sam tu od Univerzijade. Dozvole traje mjeseca i ne plaćaju se ništa", kaže. Pitali smo i uličnog svirača Miljenka Molara traže li ga ikad policajci ili komunalni redari dozvolu pa evo što kaže: "Da, pogotovo ako me ne poznaju mladi policajci. Onda ja to nosim u torbici".
A zagrebačka policija dobila je dojavu na Božić da trubači idu od kuće do kuće u naselju Blato i traže novac. Utvrđeno je da se radi o državljanima Srbije. I nije potvrđeno da su svirali na ulici, ni tražili novac te je zaključeno da nema prekršaja niti kaznenog djela.