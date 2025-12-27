Kajtazi stao u obranu romskih trubača na ulicama: 'Moji Romi znaju svirati posebno kad ih se plati...'

Deseci slovenskih harmonikaša prosvjedovali su na Dan neovisnosti i jedinstva. I to zato što je gradonačelnik zabranio harmonikaše i trubače, odnosno ulične svirače u centru Ljubljane, sve do kraja godine.

"Sretan sam. Vidim koliko vam je nedostajala slovenska glazba u Ljubljani. Ljudi su se okrenuli protiv harmonike. Hvala svima koji su sudjelovali u prosvjedu", poručio je organizator okupljanja Silvo Mesojedec.

Romski trubači koji izvode Đurđevdan u Sinju zasmetali su gradonačelniku Miri Bulju. Pa ih je osobno potjerao na Badnjak. Bulj to ovako objašnjava: "Ispred vrata crkvenih da opali neprimjerenu glazbu za mene je nezamislivo. I to bez ikakvih dozvola. Ne znam tko su ti ljudi i odakle su. Sad vidim da je neka haranga i hajka. Nije ovo mržnja prema nikome".

Kajtazi reagirao na Buljev porez

Na Buljev potez reagirao je zastupnik romske nacionalne manjine, Veljko Kajtazi. Pa mu poručio da su Romi u Hrvatskoj većinom katolici. "A što se tiče glazbe, moji Romi znaju svirati i "Jingle Bells" i "Ederlezi" ("Đurđevdan"), posebno onda kada im se plati", napisao je Kajtazi na Facebooku.

U Dubrovniku mogu se izvoditi Zvončići, ali samo ako imaju dozvolu. Barem tako tvrdi gradonačelnik Mato Franković. Nije problem u romskim trubačima već što nisu dobili odobrenje grada niti platili korištenje javne površine, poručuje.

"Jasno je i normirano što se tiče kazni. Ali isto tako se odmah traži zabrana izvođenja glazbe na javnoj površini, jer ista nije u skladu s komunalnim redom grada Dubrovnika", izjavio je gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković.

Zagrebačka policija dobila dojavu

Trubači su redovni i na zagrebačkoj špici. Bilo ih je na Badnjak, ne i jutros. Ali su zato bili ulični svirači koji imaju dozvole. Pa i žive od toga. Poput Sare Čujko koja nam kaže da se zaljubila u uličnog svirača i tako počela svirati.

Ulični umjetnik Miran Veljković Hadži objasnio nam je kako funkcioniraju stvari oko dozvola koje treba ishoditi od grada: "Zadnjih par godina su uveli dozvole. Čujte ja sam tu od Univerzijade. Dozvole traje mjeseca i ne plaćaju se ništa", kaže. Pitali smo i uličnog svirača Miljenka Molara traže li ga ikad policajci ili komunalni redari dozvolu pa evo što kaže: "Da, pogotovo ako me ne poznaju mladi policajci. Onda ja to nosim u torbici".

A zagrebačka policija dobila je dojavu na Božić da trubači idu od kuće do kuće u naselju Blato i traže novac. Utvrđeno je da se radi o državljanima Srbije. I nije potvrđeno da su svirali na ulici, ni tražili novac te je zaključeno da nema prekršaja niti kaznenog djela.