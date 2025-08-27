Stručnjak zna kako spriječiti nove smrti u prometu: 'Svima je ovo poznato, osim očito policiji'

Na hrvatskim cestama jučer su u samo dva sata poginula tri motociklista. Kod Osijeka je 31-godišnjak vozeći prevelikom neprilagođenom brzinom sletio s kolnika i poginuo, kod Dubrovnika je motociklist vozeći prevelikom i neprilagođenom brzinom udario u osobno vozilo i poginuo, 21-godišnji motociklist je kod Požege, vozeći prevelikom i neprilagođenom brzinom, sletio s ceste i poginuo.

Prometni stručnjak Željko Marušić napominje kako je dobro poznato svima, osim vjerojatno policiji, da je svaki vozač bržeg motocikla u svakoj vožnji u barem dva prekršaja, i to u prekoračenju brzine i neprilagođenoj brzini.

"Razmjerno tome motociklisti plaćaju nerealno nisku cijenu police za osiguranje od autoodgovornosti. Zašto je to tako? Zato što motociklisti znaju da je mala vjerojatnost da će biti kažnjeni. To se hitno treba promijeniti, jer su za motocikliste ceste često poprište za jurnjavu, kao da se utrkuju", kaže Marušić.

Kako tome stati na kraj?

Česte prometne nesreće u kojima sudjeluju motociklisti, odnosno koje izazivaju motociklisti nužna su posljedica. Kako motociklisti voze, posebice ljeti moglo bi biti još više stradalih. Tome treba stati na kraj.

Policija bi trebala početi ozbiljnije obuzdavati i kažnjavati teške brzinske prekršaje motociklista, a usto bi se dodatnim i progresivnim premijama obveznog osiguranja za rizične okolnosti (vozač-vozilo-prometnica) demotivirale nerazumne i pogibeljne jurnjave na dva kotača, piše Autoportal.

Marušić navodi da bi zbog toga bi trebalo uvesti sljedeće mjere:

Intenzivirati kontrole poštivanja prometnih propisa i nošenja kompletne zaštitne opreme, postavljanjem radarskih kamera i policijskih patrola sa specijaliziranom opremom i postupcima za hvatanje i zaustavljanje prebrzih motociklista. Uvesti kontrole dronovima

Pravo prvenstva prolaza oduzima se vozaču motocikla koji počini prekršaj po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama čl. 54. st. 2 ili kazneno djelo Obijesna vožnja, Kazneni zakon, čl. 226.

Za skrivanje ili uklanjanje tablice, u svrhu onemogućavanja njenog snimanja policijskim uređajima kažnjavati oduzimanjem motocikla, bez obzira tko je vlasnik i oduzimanjem vozačke dozvole.

U Kazneni zakon uvesti članak koji bi definirao najteže, izravno pogibeljne prometne prekršaje- ‘ubojstvo u pokušaju u cestovnom prometu’. To bi se odnosilo na prekoračenje brzine za više od 100 km/h, prolazak kroz crveno svjetlo punom brzinom, pretjecanje kolone uz prekoračenje brzine za više od 50 km/h, prolazak preko zebre uz prekoračenje brzine za više od 50 km/h... Kazna treba biti tri do osam godina zatvora, novčana kazna 3000 do 8000 eura, poništavanjem vozačke dozvole i doživotna zabrana polaganja vozačkog ispita te trajno oduzimanje vozila, neovisno o tome tko je vlasnik.

Za motocikliste do 24 godine treba uvesti odredbu Mladi vozač, s ograničenjem snage motora na 50 kW (68 KS), privremenom vozačkom dozvolom (trajna bi se izdavala nakon 24. godine ako ne bi skupili 6 kaznenih bodova) i nultu toleranciju na alkohol.

Na cestama u naselju, gdje se često vozi previsokom i neprilagođenom brzinom, treba postaviti uspornike, poprečne vibracijske trake, a pred pješačkim prijelazima i klasične.

Za snažne motocikle treba uvesti malus na osiguranje od autoodgovornosti: 50 posto za snažnije od 50 kW (68 KS), 75 posto za snažnije od 75 kW (102 KS) i 100 posto za snažnije od 100 kW (136 KS)

Motocikli zimi još opasniji

Marušić napominje i da je vožnja na motociklu zimi 20 puta pogibeljnija nego u automobilu. Koliko su vozači i suvozači na motociklima ugroženiji od onih na četiri kotača pokazuje usporedba njihovog udjela u prometu i stradavanjima.

Ako se uračunaju ukupno prevezene osobe i ukopno prijeđeni kilometri, promet na dva kotača sudjeluje tek s oko jedan posto, a stradalih je gotovo petina. Dakle vožnja na dva kotača nije 20 posto, nego 20 puta rizičnija! Dvije tisuće posto, posebice na skliskoj cesti i pri lošoj vidljivosti.

Sve što je rizično na četiri kotača, višestruko je opasnije na dva. Dodir među automobilima često završava bez većih posljedica, a svaki dodir s motociklom u vožnji može završiti tragično. Motociklisti su neusporedivo izloženiji rizicima skliske ceste, a pogibeljno može biti i malo šljunka. Iako lakše izbjegavaju frontalni sudar, to je manje važno od prethodnoga.

