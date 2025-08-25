Krš i lom u Zagrebu: Dva automobila potpuno su skršena, na terenu i Hitna

TOTALNO RAZVALJENI /

Foto: Čitateljica Danas.hr

U tijeku je policijski očevid koji će otkriti kako je došlo do nesreće

25.8.2025.
23:30
danas.hr
Čitateljica Danas.hr
Na Zagrebačkoj aveniji kod šoping centra Prečko večeras se dogodila prometna nesreća. Dva automobila totalno su skršena, a od siline udarca aktivirali su se zračni jastuci. 

Foto: Čitateljica Danas.hr
Foto: Čitateljica Danas.hr

"Dva siva automobila su se skršila. Potpuno je razvaljeni prednji dio jednog i drugog. Stigla Hitna i policija. Krš i lom", komentirala je čitetaljica. 

Jedna osoba prevezena je u KBC Zagreba, piše 24sata. U tijeku je policijski očevid koji će otkriti kako je došlo do ove nesreće. 

