Krš i lom u Zagrebu: Dva automobila potpuno su skršena, na terenu i Hitna

Na Zagrebačkoj aveniji kod šoping centra Prečko večeras se dogodila prometna nesreća. Dva automobila totalno su skršena, a od siline udarca aktivirali su se zračni jastuci.

Foto: Čitateljica Danas.hr

Foto: Čitateljica Danas.hr

"Dva siva automobila su se skršila. Potpuno je razvaljeni prednji dio jednog i drugog. Stigla Hitna i policija. Krš i lom", komentirala je čitetaljica.

Jedna osoba prevezena je u KBC Zagreba, piše 24sata. U tijeku je policijski očevid koji će otkriti kako je došlo do ove nesreće.

