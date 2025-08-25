Što se točno dogodilo u kafiću u Umagu? Imamo uznemirujuću snimku: Dvojac uhićen, za trećim se traga

Hrvatsku je jučer ponovno šokirala nova vijest o premlaćivanju na našoj obali.

U jednom umaškom kafiću ozlijeđeni su slovenski državljani. Portal 24.ur.com ustupio nam je uznemirujuće snimke događaja nakon kojeg je intervenirala policija.

Naime, u sukobu je ozlijeđen 32-godišnji Slovenac, a kako je policija sada objavila, ozljede su zadobila još četvorica slovenskih državljana, no oni su odbili liječničku pomoć, a nisu dostavili ni naknadnu liječničku dokumentaciju iz koje bi bilo razvidno kakve su ozljede zadobili.

Vlasnik kafića: 'Opominjali smo ih deset puta'

Policija je utvrdila identitet dvojice napadača, jedan od njih je vlasnik kluba koji je za RTL Danas rekao da su Slovence desetak puta upozoravali da ne divljaju po kafiću i ne uznemiravaju druge goste. Unatoč svemu, kaže nam, nije pozvao policiju.

"Jako su puno prolijevali, razbijali su boce, opominjali smo ih deset puta. Čistili smo, brisali smo oko njih. Meni je stvarno žao što se to dogodilo. Lokal imamo 28 godina i stvarno gledamo da sve ugostimo i da sve učinimo da bude lijepo, da bude ugodno, ali ovo sinoć što se dogodilo - nemam opravdanja ni sa svoje strane, a pogotovo s njihove jer su stvarno bili bahati i bezobrazni i nekulturni", rekao nam je vlasnik kafića.

Umaška je policija provela kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana u dobi od 53 i 23 godine zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Teška tjelesna ozljeda u pokušaju.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 24. kolovoza oko 1 sat u ugostiteljski objekt na području Umaga došlo nekoliko slovenskih državljana koji su unutar objekta prolijevali pića i razbijali čaše. Dvojica hrvatskih državljana u dobi od 53 i 23 godine upozorili su ih na ponašanje te su fizički nasrnuli na njih, udarajući ih palicama. Osim njih, u napadu je sudjelovao i 20-godišnji hrvatski državljanin, za kojim su u tijeku mjere traganja.

Zbog zadobivenih ozljeda, na mjestu događaja djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su liječničku pomoć 32-godišnjem slovenskom državljaninu. Prema prvim informacijama, slovenski državljanin zadobio je lakše ozljede, no tijekom jučerašnjeg dana hospitaliziran je u bolnici u Sloveniji te se čeka dostava liječničke dokumentacije kako bi se utvrdila točna kvalifikacija ozljeda.

Foto: 24.ur.com

Osim njega, prema izjavama sudionika događaja, od kojih su neki naknadno pristupili u policijsku postaju, ozljede su zadobila još četvorica slovenskih državljana, no oni su odbili liječničku pomoć, a nisu dostavili ni naknadnu liječničku dokumentaciju iz koje bi bilo razvidno kakve su ozljede zadobili.

Uhićen dvojac, za trećim se traga

Policijski službenici uhitili su 24. kolovoza 53-godišnjaka i 23-godišnjaka zbog sumnje da su počinili kazneno djelo te su ih po dovršetku kriminalističkog istraživanja, danas u jutarnjim satima, priveli u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Za trećim napadačem policija poduzima intenzivne mjere traganja te će protiv njega također podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Teška tjelesna ozljeda u pokušaju.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja u cilju utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti slovenskih državljana sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira", stoji u priopćenju.

Ozlijeđeni Slovenac sa šest je šavova i potresom mozga završio u bolnici u Izoli, piše 24.ur.com.

"Mi smo stigli direktno s vjenčanja i nastavili zabavu u tom klubu koji nam je bio najbliži. Odjednom kaže mi cura da pogledam kako mi drže prijatelja za vrat i kad sam došao bliže sve je počelo. Potom su doletjeli s palicama i počeli nas udarati. S rukama i svim ostalim. Mi smo se družili. Naša ekipa je bila oko stola. Nas troje, četvero smo plesali i zabavljali se. Nismo stvarali nikakav nered. To je starija ekipa", rekao je Slovenac koji dodaje i kako je ostao bez svijesti i ne sjeća se ničega.

POGLEDAJTE VIDEO: Premlaćivanje u Umagu: Vlasnik kafića i ozlijeđeni Slovenac ispričali svaki svoju stranu priče