U požaru kuće u Vinkovcima pronađeno tijelo

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija

Pozvani su mrtvozornik i inspektor zaštite od požara, a o svemu je izviješteno nadležno Državno odvjetništvo

24.8.2025.
13:46
Hina
U požaru obiteljske kuće u Vinkovcima koji je dojavljen u nedjelju ujutro, pronađeno je tijelo jedne osobe, vatrogasci i dalje gase požar, nakon čega slijedi očevid, priopćeno je iz Policijske uprave vukovarsko – srijemske.

"U 10.05 sati zaprimljena je dojava da je izbio požar na pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće u Vinkovcima. Policijski službenici su na mjestu događaja potvrdili istinitost dojave, a na mjestu požara pronađena je mrtva jedna osoba",  naveli su iz vukovarsko-srijemske PU. 

Pozvani su mrtvozornik i inspektor zaštite od požara, a o svemu je izviješteno nadležno Državno odvjetništvo.

Vatrogasci i dalje gase požar, nakon čega slijedi očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara, dodaju iz policije.

