NESREĆA U SLAVONIJI /

Pijan se zabio u stup, ozlijeđeno i dvoje djece: Od prije je poznat policiji

Pijan se zabio u stup, ozlijeđeno i dvoje djece: Od prije je poznat policiji
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija

U vozilu su se, osim vozača, nalazili i 25-godišnji putnik te dvoje djece

22.8.2025.
11:49
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 19 sati u Kukunjevcu, kod Lipika, ozlijeđene su četiri osobe, uključujući dvoje djece, izvijestila je PU požeško-slavonska.

Do prometne nesreće došlo je kada je 24-godišnji muškarac, s 1,75 promila alkohola u krvi, uslijed neprilagođene brzine i vožnje pod utjecajem alkohola, izgubio nadzor nad vozilom. Automobil je prešao u suprotnu prometnu traku i udario u stup.

U vozilu su se, osim vozača, nalazili i 25-godišnji putnik te dvoje djece. Prevezeni u bolnicu Pakrac, gdje su obojici muškaraca, kao i djeci, ustanovljene lakše ozljede.

Vozač je poznat policiji

Policija je utvrdila da mu to nije prvi prekršaj. Zbog izazivanja nesreće odmah je uhićen te će biti priveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru. Predložena je novčana kazna od 2020 eura, zabrana upravljanja automobilom godinu dana ili dvomjesečna kazna zatvora. 

O cijelom slučaju obaviješten je i Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Kutina, s obzirom na to da su u nesreći sudjelovala i djeca.

POGLEDAJTE VIDEO: Piton iz Dubrave još uvijek nema vlasnika: 'Ljudi u Zagrebu često drže i otrovne i invazivne zmije'

Prometna NesrećaVožnja Pod Utjecajam AlkoholaLipik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NESREĆA U SLAVONIJI /
Pijan se zabio u stup, ozlijeđeno i dvoje djece: Od prije je poznat policiji