Pijan se zabio u stup, ozlijeđeno i dvoje djece: Od prije je poznat policiji

U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 19 sati u Kukunjevcu, kod Lipika, ozlijeđene su četiri osobe, uključujući dvoje djece, izvijestila je PU požeško-slavonska.

Do prometne nesreće došlo je kada je 24-godišnji muškarac, s 1,75 promila alkohola u krvi, uslijed neprilagođene brzine i vožnje pod utjecajem alkohola, izgubio nadzor nad vozilom. Automobil je prešao u suprotnu prometnu traku i udario u stup.

U vozilu su se, osim vozača, nalazili i 25-godišnji putnik te dvoje djece. Prevezeni u bolnicu Pakrac, gdje su obojici muškaraca, kao i djeci, ustanovljene lakše ozljede.

Vozač je poznat policiji

Policija je utvrdila da mu to nije prvi prekršaj. Zbog izazivanja nesreće odmah je uhićen te će biti priveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru. Predložena je novčana kazna od 2020 eura, zabrana upravljanja automobilom godinu dana ili dvomjesečna kazna zatvora.

O cijelom slučaju obaviješten je i Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Kutina, s obzirom na to da su u nesreći sudjelovala i djeca.

POGLEDAJTE VIDEO: Piton iz Dubrave još uvijek nema vlasnika: 'Ljudi u Zagrebu često drže i otrovne i invazivne zmije'