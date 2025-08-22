POLICIJA NA TERENU /

Makljaža ispred kafića u Zagrebu! Jedna osoba završila u bolnici

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/pixsell

Ozlijeđenom muškarcu (44) liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

22.8.2025.
11:17
danas.hr
Ilustracija/Matija Habljak/pixsell
Na Peščenici, u naselju Kozari bok, jučer je došlo do masovne tučnjave ispred kafića. 

Kako je izvijestila zagrebačka policija, iz zasad neutvrđenog razloga nekoliko je nepoznatih počinitelja najprije verbalno, a zatim i fizički napalo i teško ozlijedilo 44-godišnjaka. 

Liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Iz PU zagrebačke dodaju da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

