Makljaža ispred kafića u Zagrebu! Jedna osoba završila u bolnici

Na Peščenici, u naselju Kozari bok, jučer je došlo do masovne tučnjave ispred kafića.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, iz zasad neutvrđenog razloga nekoliko je nepoznatih počinitelja najprije verbalno, a zatim i fizički napalo i teško ozlijedilo 44-godišnjaka.

Liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Iz PU zagrebačke dodaju da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Nove snimke tučnjave iz Splita! Mlatili se na sve strane