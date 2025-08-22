Makljaža ispred kafića u Zagrebu! Jedna osoba završila u bolnici

PA KAKO TO? /
Ozlijeđenom muškarcu (44) liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb
Na Peščenici, u naselju Kozari bok, jučer je došlo do masovne tučnjave ispred kafića.
Kako je izvijestila zagrebačka policija, iz zasad neutvrđenog razloga nekoliko je nepoznatih počinitelja najprije verbalno, a zatim i fizički napalo i teško ozlijedilo 44-godišnjaka.
Liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Iz PU zagrebačke dodaju da je kriminalističko istraživanje u tijeku.
