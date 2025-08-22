Teška nesreća na dionici gdje je poginuo Nikola Pokrivač: Jedna osoba smrtno stradala, dvoje ozlijeđenih

U teškoj prometnoj nesreći na Turanjskoj obilaznici kod Karlovca jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene, potvrdila je policija.

Tragedija se dogodila malo iza 20 sati kada su se sudarila dva automobila.

Promet je obustavljen i preusmjerava se obilaznim putem između Turnja i Cerovca.

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja.

Na toj je dionici ranije ove godine poginuo legendarni nogometaš Nikola Pokrivač, a Hrvatske su ceste najavile da poduzimaju dodatne mjere kako bi povećali sigurnost prometa.

Iako na toj dionici nije identificirano opasno mjesto, struka ističe da vozači često krše prometne propise vozeći se tim dijelom što povećava rizik od nesreća.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna prometna nesreća kod Bjelovara: Sezona je parenja, otvorite oči na cestama