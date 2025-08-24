Mladić (24) poginuo u Šibeniku: Motorom izletio iz zavoja i udario u betonski zid

Teška prometna nesreća u kooj je život izgubio 24-godišnji motociklist dogodila se sinoć oko 23.10 sati u Šibeniku, na državnoj cesti D-8, objavila je policija.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila kada 24-godišnjak, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, u oštrom i nepreglednom lijevom zavoju nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti zbog čega je izgubio nadzor nad upravljačem i sletio na šljunčanu površinu pokraj kolnika.

Desnim bočnim dijelom motocikla udario je u parkirano osobno vozilo, a zatim u betonski zid. Od siline odbijanja, motocikl je udario i u drugo parkirano vozilo, a mladić je od siline udara i zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Za vrijeme trajanja očevida, od 23.15 do 00.55 sati, promet na dionici od čvora Rokići do čvora Meterize bio je u potpunosti zatvoren te se odvijao alternativnim pravcima.