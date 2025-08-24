Lančani sudar pet vozila u tunelu na A1: Vozi se usporeno jednom trakom

Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 u tunelu Plasina u smjeru Zagreba, javlja HAK. U lančanom sudaru u tunelu sudjelovalo je pet vozila. Promet se odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat pa HAK poziva vozače na oprez i prilagodbu brzine.

Foto: Danas.hr

Prometna nesreća dogodila se i na autocesti A1 između čvora Split i čvora Vučevica u smjeru Zagreba. Promet se odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.