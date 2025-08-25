OGROMNA ZAPLJENA DUHANA /

Munjevita akcija na zagrebačkoj tržnici, nisu znali što ih je snašlo kad su nagrnuli carinici

Foto: Carinska Uprava

Carinski i policijski službenici uhvatili su u srijedu dvojicu muškaraca na parkiralištu Tržnice Utrina u Zagrebu te zaplijenili 50 kilograma sitno rezanog duhana i 12 600 cigareta

25.8.2025.
12:32
Carinski i policijski službenici uhvatili su u srijedu dvojicu muškaraca na parkiralištu Tržnice Utrina u Zagrebu te zaplijenili 50 kilograma sitno rezanog duhana i 12 600 cigareta različitih vrsta bez markica Ministarstva financija, izvijestili su iz Carinske uprave.

Akcija je počela kada su službenici primijetili sumnjivo osobno vozilo čiji su putnici istovarivali crne PVC vreće u prostor tržnice. Ubrzo su utvrdili da dvojac koristi čak dva automobila za nezakoniti prijevoz i skladištenje duhanskih proizvoda. Detaljnim pregledom oba vozila otkriveni su duhanski proizvodi namijenjeni daljnjoj ilegalnoj prodaji.

"Pronađeni duhanski proizvodi bili su bez potrebnih trošarinskih markica i namijenjeni izbjegavanju plaćanja poreza",stoji u priopćenju.

Kazna od 5000 eura

Protiv dvojice osumnjičenika bit će podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela krijumčarenja duhana prema Kaznenom zakonu, dok će jednom od njih biti izdan prekršajni nalog od 5 000 eura zbog pokušaja bijega s mjesta događaja.

Kao mjeru osiguranja naplate neplaćene trošarine uz robu su privremeno oduzeta i oba automobila korištena u počinjenju prekršaja.

