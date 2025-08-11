STIGLO IZ KINE, INDIJE... /

Carinici u Slavoniji otvorili hladnjaču iz BiH i ostali u šoku: Hoćeš iPhone, hoćeš Samsung?

Foto: Carinska Uprava

Vozač je kažnjen s 12.000 eura, a mobiteli su oduzeti

11.8.2025.
12:01
danas.hr
Carinska Uprava
Carinski službenici iz Slavonskog Broda 9. kolovoza spriječili su pokušaj krijumčarenja čak 384 mobitela marke Samsung i iPhone. Vrijedna pošiljka bila je skrivena u prednjem dijelu poluprikolice hladnjače koju je vuklo teretno vozilo bosanskohercegovačkih registarskih oznaka.

Vozač, državljanin BiH, imao je prateću dokumentaciju za dio robe, ali ne i za mobitele – za koje nije mogao pokazati nikakve papire o uvozu ili carinskom statusu. Na kutijama je stajalo da su telefoni proizvedeni u Kini, Vijetnamu, Indiji i SAD-u.

Carinici su detaljnim pregledom vozila otkrili skriveni “bonus teret” i odmah ga zaplijenili. Vozač je zbog prekršaja po Zakonu o provedbi carinskog zakonodavstva EU kažnjen s 12.000 eura, a mobiteli su oduzeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Borba protiv kaznenih djela na štetu okoliša sve je važnija: 'Prioritet svih zemalja EU'

Foto:
