Carinici u Slavoniji otvorili hladnjaču iz BiH i ostali u šoku: Hoćeš iPhone, hoćeš Samsung?

Carinski službenici iz Slavonskog Broda 9. kolovoza spriječili su pokušaj krijumčarenja čak 384 mobitela marke Samsung i iPhone. Vrijedna pošiljka bila je skrivena u prednjem dijelu poluprikolice hladnjače koju je vuklo teretno vozilo bosanskohercegovačkih registarskih oznaka.

Vozač, državljanin BiH, imao je prateću dokumentaciju za dio robe, ali ne i za mobitele – za koje nije mogao pokazati nikakve papire o uvozu ili carinskom statusu. Na kutijama je stajalo da su telefoni proizvedeni u Kini, Vijetnamu, Indiji i SAD-u.

Carinici su detaljnim pregledom vozila otkrili skriveni “bonus teret” i odmah ga zaplijenili. Vozač je zbog prekršaja po Zakonu o provedbi carinskog zakonodavstva EU kažnjen s 12.000 eura, a mobiteli su oduzeti.

