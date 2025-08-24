Procurila snimka noćnog kaosa na A1, pogledajte gdje je završila vozačica iz Srbije

Prava drama odvila se u četvrtak navečer na autocesti A1 kada je 33-godišnja državljanka Srbije u bijelom Range Roveru vozila čak 25 kilometara u suprotnom smjeru.

Na Facebook stranici 'Policija zaustavlja - Krapinsko zagorska županija', osvanula je snimka ponoćnog kaosa na autocesti.

"Državljanka Srbije, 33-godišnjakinja prekjučer je bijelim Range Roverom, BG tablica, od Zagreba prema Karlovcu po autocesti vozila u suprotnom smjeru čak 25 kilometara, oštetivši srećom samo 3-4 vozila bez stradalih, na kraju izletjela i pobjegla pješice u šikaru, nakon čega je pronađena i uhićena", navodi se u objavi.

Na snimci koja se pojavila jasno se vidi koliku je gužvu i kaos na autocesti prouzročila obijesna vožnja.

Dovršeno kriminalističko istraživanje

Podsjetimo, karlovačka policija je u međuvremenu dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakinjom i protiv nje podiže kaznenu prijavu zbog obijesne vožnje u cestovnom prometu.

Prema službenim informacijama, događaj se zbio 21. kolovoza u večernjim satima. Kod naplatne postaje Demerje vozačica je napravila polukružno okretanje i nastavila autocestom A1 u suprotnom smjeru prema Karlovcu. U 25 kilometara vožnje izazvala je dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, a policija kaže kako je pritom izravno ugrozila pet vozača i devet putnika u automobilima koji su joj dolazili u susret.

Prva prometna nesreća dogodila se oko 23.05 na području Zagreba, gdje je oštetila jedno vozilo, nakon čega je nastavila vožnju oglušivši se na svjetlosne i zvučne signale policije.

Druga nesreća zbila se u Draganiću oko 23.20, kada su oštećena još dva vozila. Nakon toga napustila je automobil i pobjegla u nepoznatom smjeru. Na odbačene dijelove vozila koje je oštetila naletjela su još dva automobila. Vozačica je naknadno pronađena i uhićena, a u subotu popodne predana je pritvorskom nadzorniku PU karlovačke.