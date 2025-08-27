Krvava večer na jugu Hrvatske! Motociklist se sudario s kamperom - nije mu bilo spasa

Teška prometna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba dogodila se u Slanome, potvrdili su za Dubrovački dnevnik iz OKC-a

Prema njihovim informacijama, u prometnoj nesreći sudjelovali su osobno vozilo stranih registracijskih oznaka i motocikl dubrovačkih registracijskih oznaka.

Tragedija se dogodila u 18.45 na državnoj cesti D-8 na skretanju za Slano. Nakon sudara kamper vozila i motociklista, promet je bio posve obustavljen i obavlja se alternativnim pravcima. Neslužbeno, poginuli muškarac bio je 1983. godišta rođenja.

Očevidom će se utvrditi okolnosti nesreće.

Podsjetimo, tijekom večeri poginuo je i mladić (21) koji je također vozio motocikl u Eminovcima kraj Požege. Nesreća se dogodila iza 19 sati, mladić je motociklom sletio s ceste i navodno udario u prometni znak.

Nešto ranije popodne oko 17.20 sati poginuo je također motociklist (31) kod Osijeka. Tragedija se dogodila na državnoj cesti D-34 - motociklist je sletio s nadvožnjaka Petrijevci.