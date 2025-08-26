Šok u Hamburgu: Šire se otrovni plinovi, krhotine letjele po autoputu - ima ozlijeđenih

Vatrogasci su u utorak uspjeli ugasiti ogroman požar koji je u ponedjeljak uništio skladište u sjevernoj njemačkoj luci Hamburg, rekli su dužnosnici. Oko 120 vatrogasaca gasi ostatke plamena, ali najveći požar na lokaciji je ugašen.

"Požar u velikoj hali sada je ugašen", rekao je glasnogovornik vatrogasne brigade za dpa u podne. Još uvijek je previše opasno približiti se središtu požara, a uzrok je navodno bio zapaljeni automobil u skladištu.

"Došlo je do daljnjih eksplozija uzrokovanih spremnicima plina pod tlakom", rekao je glasnogovornik, a područje za sada ostaje ograđeno.

❗️🇩🇪 - A massive fire erupted in a warehouse in Hamburg’s Veddel district near Müggenburger Straße, sparked by a burning car in a shipping company’s facility.



Explosions from nitrous oxide cylinders sent metal debris flying, injuring three people, including a woman in a related… pic.twitter.com/LCPP1EQE1R — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 25, 2025

Am Tag nach dem Großbrand in Hamburg.

Das Ausmaß der Zerstörung



Fotos: Lenthe Medien pic.twitter.com/05yONtPPBj — R_G_ (@CrimeNewsHH) August 26, 2025

Policijski istražitelji nisu mogli započeti s očevidom na mjestu događaja zbog prisutnosti otrovnih plinova. Prvotno je ozlijeđeno šest osoba u požaru koji je izbio u ponedjeljak poslijepodne u četvrti Veddel na jugoistoku Hamburga. Jedna osoba je u kritičnom stanju, a druga je teško ozlijeđena.

Kako bi se zaštitila od eksplozija plinskih boca, policija je na teren poslala čak i tenkove kojima je spašavala ljude iz kontejnera na gradilištu.

Potom su tri vatrogasca na terenu zadobila ozljede od eksplozije, a motorista su ranile leteće krhotine na autocesti A1. Dvadeset pet osoba spašeno je s područja, neke čamcem.

Izravnu opasnost od požara dodatno su povećale plinske boce pod tlakom pohranjene u skladištu koje su eksplodirale nakon nekoliko sati, a neke od njih odbačene su nekoliko stotina metara u zrak i uzrokovale još požara u okolnom području.

POGLEDAJTE VIDEO: Nije Orwellova 1984. nego stvarnost 2025. Je li moguće da će vam Bruxelles čitati privatne poruke?