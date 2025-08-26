Skandalozna snimka iz Zagreba: 'Pokušao ukrasti autobus pa je nasrnuo na ZET-ovca'

Nova snimka sukoba ZET-ovog vozača i putnika osvanula je na društvenim mrežama, samo nekoliko dana otkad je javnost svjedočila sukobu vozača tramvaja i vozačice automobila u metropoli.

Najnovijem obračunu na okretištu Savski most prethodio je pokušaj krađe autobusa koju je spriječio ZET-ovac što se nije svidjelo zasad nepoznatom počinitelju koji je nasrnuo na njega.

Prema riječima svjedoka, vozač autobusa ostavio je vozilo otključano i otišao u obližnji toalet. U tom je trenutku putnik ušao i zatvorio se u vozačku kabinu, ali nije uspio upaliti autobus jer nije imao ključ.

ZET osudio napad

Građani koji su se tamo zatekli počeli su vikati što je skrenulo pažnju vozača koji se vratio i izbacio putnika iz vozila. Od tog trenutka zabilježen je napad koji se vidi na snimci.

"Do napada je došlo nakon što je jedan sugrađanin upozorio vozača da netko pokušava provaliti u autobus linije 133. Dolaskom do vozila, vozač je uočio nepoznatog muškarca koji je već provalio u autobus i sjedio za upravljačem, nakon čega je došlo do naguravanja i fizičkog napada na našeg vozača", potvrdili su iz ZET-a za 24 sata.

Video je zabilježio trenutak naguravanja putnika i vozača, a onda je uslijedilo i udaranje šakama. Vozač autobusa je pao na pod i tu se snimka prekida.

Vozaču je u pomoć došao jedan sugrađanin koji je napadača oborio na pod.

Policija je intervenirala, ali do njihovog dolaska napadač se dao u bijeg.

"Nadamo se da će počinitelj biti brzo uhvaćen te da će mu uslijediti najoštrije sankcije, kao upozorenje i drugim potencijalnim nasilnicima", poručili su iz ZET-a.

Drugi napad u nekoliko dana

Za detalje smo kontaktirali i zagrebačku policiju, koja se tek treba oglasiti o cijelom slučaju, a njihov odgovor objavit ćemo čim stigne.

Vijest o novom napadu na djelatnika ZET-a uslijedila je svega nekoliko dana nakon okršaja zbog nepropisnog parkiranja na Kvaternikovom trgu u Zagrebu. Naime, vozačica automobila parkirala je vozilo na nogostupu i tračnicama i tako blokirala tramvajski promet prošle subote.

Svjedok je ispričao da mu je zaprijetila "da će ga razbiti" kada ju je upozorio da je parkirala na nogostupu, a ne na za to predviđenom mjestu.

Vozačici je kritike uputio i vozač tramvaja, te ga je navodno gurnula svom snagom da je završio na podu. Policija je potvrdila dojavu o incidentu, međutim nikog nisu zatekli kada su izašli na teren.

