Tragedija u Zagrebu: Muškarac poginuo u naletu vlaka

Muškarac je poginuo u naletu vlaka na zagrebačkom Glavnom kolodvoru u utorak oko 6.20 sati. Kako navodi čitatelj 24sata koji se našao na mjestu strašne nesreće, muškarac je prelazio prugu zajedno s grupom ljudi dok se vlak približavao, ali nije stigao prijeći na vrijeme. Na terenu su hitna pomoć i policija.

"Vlak je dolazio oko 6 i 20 sati. Grupa ljudi prelazila je prugu, a on nije stigao prijeći i vlak ga je zakačio. Okrenuo ga je šest, sedam puta. Nekoliko njih pokušalo ga je oživjeti, ali neuspješno. Čovjek je stariji, ima oko 70 godina", rekao je čitatelj.

Nalet vlaka potvrdila je zagrebačka policija.

"Tijelo je starijeg muškarca. Za sada nije jasno je li čovjeku pozlilo i srušio se ili je u pitanju nešto drugo. Pregledavat će se kamere, a nisu pronađeni tragovi koji upućuju na to da je smrt posljedica kaznenoga djela", navode za portal iz PU zagrebačke.

U tijeku je očevid.