SMRT NA CESTI /

Mladić poginuo u strašnoj nesreći kraj Požege: Motorom sletio i udario u prometni znak

26.8.2025.
20:41
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Požega.eu
U teškoj nesreći u Eminovcima iza 19 sati poginuo je 21-godišnji mladić.

Požeško-slavonska policija potvrdila je da je riječ o vozaču motora koji je sletio s ceste. 

Foto: Požega.eu
Foto: Požega.eu

Požega.eu objavila je kakoočevici navode da je mladić vozio motor iz pravca Požege prema Jakšiću.

Foto: Požega.eu
Foto: Požega.eu

Prepričavaju da je pretjecao vozilo te je pritom zahvatio bankinu, udario u prometni znak i pao na bankinu.

Foto: Požega.eu
Foto: Požega.eu

Policija je objavila da se nesreća dogodila u Vukovarskoj ulici ispred kućnog broja 7. Slijedi očevid.

Foto: Požega.eu
Foto: Požega.eu

POGLEDAJTE VIDEO

 

Prometna NesrećaMotociklistPožega
