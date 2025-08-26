Mladić poginuo u strašnoj nesreći kraj Požege: Motorom sletio i udario u prometni znak

TUŽNA SUDBINA /
U teškoj nesreći u Eminovcima iza 19 sati poginuo je 21-godišnji mladić.
Požeško-slavonska policija potvrdila je da je riječ o vozaču motora koji je sletio s ceste.
Požega.eu objavila je kakoočevici navode da je mladić vozio motor iz pravca Požege prema Jakšiću.
Prepričavaju da je pretjecao vozilo te je pritom zahvatio bankinu, udario u prometni znak i pao na bankinu.
Policija je objavila da se nesreća dogodila u Vukovarskoj ulici ispred kućnog broja 7. Slijedi očevid.
